Galicia brilla en las Top 100 Mujeres Líderes con 12 elegidas en 2026

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Elena Neira, Dora Casal, Luz Casal, Elena Ochoa, Patricia Argerey, Muriel Artabe, Adriana Domínguez, María Jesús Lorenzana, Marta Rivera de la Cruz, Marián Mouriño, Ana Peleteiro y Susana Rodríguez Gacio

Dora Casal, Marta Rivera de la Cruz, Ana Peleteiro y Adriana Domínguez son seleccionadas por tercera vez y pasan a ser honorarias. Se estrenan referentes como María Jesús Lorenzana, Marián Mouriño o Susana Rodríguez Gacio

Galicia vuelve a dejar huella en uno de los reconocimientos más relevantes del liderazgo femenino en España. Doce profesionales vinculadas a la comunidad han sido elegidas en la edición 2026 de las Top 100 Mujeres Líderes, la iniciativa de reconocimiento del talento femenino más importante de España.

Una vez más, Galicia ha tenido un gran peso en la lista final. 12 de las 100 Top 100 de España son gallegas este año, una cifra similar a la de anteriores ediciones: en 2025 fueron 12, en 2024 de nuevo 12, y en 2023 habían sido hasta 15 las seleccionadas de la comunidad. Como referencia, Galicia representa menos del 6% de la población de España.

En esta edición, hasta 75 candidatas gallegas partían como nominadas en las distintas categorías del listado, una cifra que refleja el peso creciente del talento femenino gallego en espacios de decisión y liderazgo a nivel estatal.

Cuatro gallegas pasan a ser Top 100 Honorarias

Entre estas doce gallegas que han sido elegidas en esta edición hay cuatro que pasan a ser "Top 100 Honorarias", al ser la tercera vez que han recibido este reconocimiento. Se trata de Dora Casal, CEO de Roberto Verino, la atleta Ana Peleteiro, la empresaria Adriana Domínguez y la política Marta Rivera de la Cruz.

Se unen a otras gallegas ilustres como Carmen Lence, Marta Ortega, María José Alonso o Marisol Soengas, entre otras. Cuando una Top 100 pasa a ser honoraria ya no puede volver a ser elegida, dejando paso al reconocimiento de otros talentos.

Las doce seleccionadas en 2026

Entre las doce gallegas que han ganado este año se estrenan perfiles tan reconocidos como María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía o Industria, Marían Mouriño, presidenta del Real Club Celta o Susana Rodríguez Gacio, varias veces campeona olímpica. Estas son las doce elegidas en la lista de 2026: