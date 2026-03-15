Ya es oficial: nueva ayuda con una dotación de 2.559 millones para estudiantes en el curso 2026/2027

Estudiar en la universidad implica una inversión económica considerable. Los gastos van más allá de la propia matrícula e incluyen tasas académicas, material de estudio y costes de vida; esto es, alojamiento, transporte y alimentación.

En este contexto, las becas ayudan a cubrir gastos esenciales, proporcionando estabilidad económica y reduciendo las barreras que pueden impedir el acceso a la educación superior a muchos estudiantes.

2.559 millones destinados a becas de estudiantes

Con todo ello, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta semana el real decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2026/2027.

El Ministerio de Educación prevé que estas becas beneficien el próximo curso a un total de 752.000 estudiantes en la convocatoria general y 225.000 en la convocatoria para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

La convocatoria para el curso 2026/2027 cuenta con una dotación de 2.559 millones de euros, que incluyen el presupuesto destinado a las conocidas Becas MEC, dirigidas a estudiantes de Formación Profesional y Educación Superior.

Por el momento, todavía no se ha anunciado fecha oficial ni se conocen los detalles de las cuantías. Sin embargo, este documento permite empezar a esbozar las primeras líneas de la convocatoria. Mientras se confirman los datos definitivos, es posible hacerse una idea de los requisitos y las cuantías tomando como referencia la última convocatoria.

Requisitos obligatorios para acceder a las Becas MEC

Pueden solicitar las Becas MEC los estudiantes que no superen determinados umbrales de renta y/o patrimonio, cumplan unos mínimos requisitos académicos y estén matriculados en estudios postobligatorios.

Según recoge el BOE, los estudios incluidos son:

Bachillerato

Formación Profesional de grado medio, superior y básico

Enseñanzas artísticas profesionales y superiores

Enseñanzas deportivas

Estudios de idiomas en escuelas oficiales (presenciales y a distancia)

Cursos de acceso y preparación para pruebas de FP

Estudios universitarios oficiales de grado y máster

Estudios en centros universitarios de la Defensa, Guardia Civil o Policía Nacional

Cursos de acceso para mayores de 25 años impartidos por universidades públicas

Créditos complementarios de grado o máster

Cuantías para las enseñanzas universitarias

En el curso 2025/2026, la cuantía fija ligada a la renta fue de 1.700 euros, mientras que la vinculada a la residencia alcanzó los 2.700 euros. Además, estableció una ayuda por excelencia académica de entre 50 y 125 euros, junto con un importe mínimo de 60 euros correspondiente a la cuantía variable.

Por otro lado, la beca también cubrió el importe de los créditos en los que el estudiante se hubiese matriculado por primera vez durante el curso anterior.

Becas Medrano: 900 euros al mes

Esta semana, el Gobierno de España ha anunciado la creación de las becas Medrano para el próximo curso, un programa que, según explica Europa Press, permitirá al alumnado estudiar en universidades españolas de distintas ciudades a aquella en la que residen, por la que podrán percibir al menos 900 euros al mes.