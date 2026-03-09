El Plan Renova o teu vehículo impulsa matriculaciones en Galicia y moviliza 37 millones de euros en un mes

El Consello de la Xunta conoció hoy el balance de la última edición del Plan Renova o teu vehículo, iniciativa de la Consellería de Economía e Industria que fomenta la movilidad eficiente, la sustitución de vehículos antiguos por otros más seguros y menos contaminantes, y la reducción de emisiones de carbono en Galicia.

El programa se ha consolidado como un referente nacional por su eficacia y impacto económico.

Según los datos del sector, las matriculaciones de turismos aumentaron en febrero de 2026 un 31 % respecto al mismo periodo del año anterior, frente al 7,5 % en España, multiplicando por cuatro el crecimiento estatal.

Desde enero, el incremento acumulado se sitúa en el 23,9 %, frente al 4,6 % nacional, situando a Galicia a la cabeza en renovación de vehículos.

La tercera edición del plan abrió el plazo el pasado 22 de enero y en apenas un mes agotó el crédito para particulares de 3,5 millones de euros, con 1.529 solicitudes, de las cuales 1.465 fueron de personas físicas y 64 de empresas.

El 72 % corresponden a turismos con emisiones ≤118 g CO2/km, el 27 % con emisiones ≤99 g CO2/km y el 1 % restante a furgonetas ≤180 g CO2/km.

Por motorización, predominan los híbridos de gasolina (53 %), GLP (23 %) y eléctricos (8 %).

El programa movilizó directamente 37 millones de euros, generó un ahorro anual de 345.000 litros de gasóleo y redujo las emisiones de CO2 en 900 toneladas al año, equivalente a plantar 45.000 árboles.

Las ayudas cubren turismos y furgonetas con un coste máximo de 42.000 euros, ampliable a 47.000 euros para eléctricos con autonomía superior a 30 km en modo eléctrico, y 6.000 euros adicionales para vehículos adaptados para personas con discapacidad o con ocho o nueve plazas.

Para particulares, subvenciona un único vehículo, mientras que empresas y autónomos pueden acceder hasta diez unidades.

Los apoyos, asignados por concurrencia no competitiva, oscilan entre 3.000 y 4.000 euros según niveles de emisiones, de los cuales la Xunta aporta entre 2.000 y 3.000 euros y el concesionario 1.000 euros.

Para familias numerosas, los importes pueden alcanzar 3.400 a 4.600 euros. El pago se realiza directamente al concesionario, eliminando el desembolso previo del beneficiario.

Sucede al Plan de transición a una movilidad eficiente, iniciado en 2019 con tres ediciones que apoyaron la renovación de 2.330 vehículos con una inversión de 11,5 millones de euros. En 2023 se renovaron 1.254 automóviles con 3,15 millones de euros, y en 2025 se sustituyeron 1.399 vehículos con 3,17 millones de euros.

A nivel estatal, el Programa Moves también fomenta la movilidad sostenible, pero limita las ayudas a vehículos eléctricos. Galicia mantiene la neutralidad tecnológica, incentivando también combustibles tradicionales como diésel y gasolina, y considerando el potencial de los combustibles sintéticos elaborados mediante captura de CO2.

El programa busca concienciar a la sociedad sobre eficiencia energética, promover ahorro y sostenibilidad, e impulsar un sector estratégico como es la automoción, que ya cuenta con un plan director propio de la Xunta.

El éxito de esta edición consolida el plan como una herramienta eficaz de política industrial, ambiental y social.