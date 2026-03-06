Avances y retos de la brecha salarial en Galicia: una herida que se va cerrando pero aún sangra

El Día Internacional de la Mujer pone sobre la mesa cada año las líneas que todavía distancian a los hombres de las mujeres, aquellos ámbitos que chocan contra los mensajes de igualdad que proclama y persigue la reivindicativa fecha del 8 de marzo. Uno de esos terrenos de desequilibrio es el salarial, donde persiste la brecha de género.

Un año más, aunque en menor medida que en los ejercicios precedentes, no cobra lo mismo una mujer que un hombre en Galicia. Los últimos datos de la encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2023, reflejan una brecha retributiva en la comunidad del 15,7%. La diferencia, que sigue decreciendo, es de 4.326 euros anuales.

Este dato lo recoge el sindicato UGT en su informe anual sobre la situación de la mujer en el ámbito laboral en Galicia con motivo del 8M, con el que analiza de forma detallada las diferencias que el empleo manifiesta entre hombres y mujeres. Las gallegas perciben un salario medio anual de 23.153 euros; los gallegos, de 27.479 euros.

"La mejora del sueldo mínimo interprofesional [SMI] ha hecho que la brecha salarial haya mejorado considerablemente desde 2020. Aun así, persiste, como consecuencia de las desigualdades corroboradas en el análisis de las variables del mercado laboral", apunta el informe de UGT.

La gráfica temporal muestra que en 2020 la brecha llegaba al 19,1%, y que en 2004, el primer año del que se tienen datos, alcanzaba un máximo del 26,3%. El año que separó más a hombres y mujeres con sus salarios medios anuales como medida fue 2018: 5.488 euros (18.833 ellas, 24.321 ellos).

El estudio, con la base del INE, concluye además que la tasa de actividad femenina en Galicia se sitúa 5,9 puntos por debajo de la masculina y que las mujeres son el 55,4% de las personas inactivas: 135.000 se dedican a tareas del hogar o a cuidar de su familia sin ningún tipo de remuneración.

La perspectiva sindical

UGT señala los factores que todavía mantienen abierta la brecha salarial. "Ha disminuido mucho con las subidas progresivas del SMI que benefician directamente a las mujeres, pero quedan muchas deficiencias estructurales en el mercado de trabajo, como pueden ser las reducciones de jornada para cuidados, el mayor nivel de desempleo y la mayor inestabilidad, que propician que la brecha siga siendo muy significativa", opina el secretario general de UGT en Galicia, Ángel Iglesias.

CCOO demanda una revisión “real y profunda” de la remuneración en las empresas y apunta “problemas” que hacen que persista la diferencia de género en los salarios.

"Sigue habiendo segregación ocupacional, con mujeres concentradas en empleos peor valorados social y económicamente, contratos parciales y siempre en trabajos de mayor impacto como la responsabilidad en los cuidados", evalúa Cristóbal González, secretario general de CCOO en Galicia. Reclama a las empresas que apliquen "la transparencia retributiva y la revisión de sistemas de clasificación profesional", así como que "refuercen planes de igualdad con objetivos evaluables". También insta a las mujeres a participar en la negociación colectiva y a denunciar casos de discriminación.

Gráfica de la brecha salarial en Galicia. Fuentes: INE y UGT

La brecha salarial está muy presente en las reivindicaciones de la CIG, que denuncia que las mujeres "seguen cobrando menos que os homes e ocupando traballos temporais e de xornada parcial". "Os traballos feminizados continúan a estar minusvalorados económica e socialmente malia os intentos lexislativos para identificar e diminuír a fenda salarial", denuncia Ester Mariño, miembro del Gabinete de Igualdade de la CIG.

Urge a aumentar el salario de profesiones feminizadas y a que el régimen especial de empleadas del hogar sea regulado dentro del sistema ordinario de la Seguridad Social "con retribucións acordes a importancia dese labor".

La responsable de Economía del mismo sindicato, Natividad López, indica que, según datos de la Agencia Tributaria, el 40% de las trabajadoras percibieron ingresos inferiores al SMI, porcentaje del 28% en el caso de los hombres.

Una mujer ejecutiva en una imagen de archivo. Pixabay

"Se ben 7,2 puntos porcentuais da fenda se corresponden a factores estruturais como a actividade económica ou a categoría profesional, os restantes 10,5 puntos están asociados á parcialidade e á temporalidade na contratación que sofren as traballadoras", denuncia López.

El punto de vista empresarial

La patronal gallega considera la igualdad de género "un valor competitivo y un factor clave de gestión empresarial" y advierte una "cultura empresarial más sensibilizada con la igualdad como factor de competitividad". Aunque considera que hay "signos de cambio", exige "una acción continuada y coordinada entre empresas, administraciones, organizaciones sindicales y empresariales y la sociedad en su conjunto, con objetivos claros y evaluación de resultados”, para alcanzar “la igualdad real y efectiva".

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, cree que la reducción "notable" de la brecha salarial y el incremento de participación de las mujeres en puestos de alta responsabilidad son avances que "aún no se traducen en una representación equilibrada".

"La brecha de género no se cierra de forma rápida. Las diferencias en el empleo, la brecha salarial y la menor representación en puestos de liderazgo siguen siendo aspectos relevantes a corregir" Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)

"Estas mejoras no significan que la brecha general de género se esté cerrando de forma rápida: las diferencias en el empleo, la brecha salarial y la menor representación en puestos de liderazgo siguen siendo aspectos relevantes a corregir".

La Cámara de Comercio de A Coruña aporta su punto de vista resaltando que la diferencia de retribución por el mismo trabajo no es el origen de la brecha salarial, sino que las mujeres "se concentran en puestos con peores condiciones salariales, con mayor parcialidad y menor presencia en posiciones de responsabilidad".

El "gran reto", según la Cámara, pasa por facilitar que "más mujeres accedan a sectores de mayor valor añadido y a puestos de responsabilidad". Para ello, insta a que se mantengan situaciones como el aumento del nivel educativo femenino, la "creciente profesionalización de las empresas y su apuesta por políticas de igualdad" y una regulación "que impulse la transparencia salarial y la presencia equilibrada en puestos directivos".

Las tasas de actividad y empleo más bajas en las mujeres respecto a los hombres, mayores niveles de temporalidad y parcialidad y una marcada segregación ocupacional son tendencias a corregir que coinciden en apuntar empresarios y sindicatos. Heridas abiertas que no terminan de cerrar la brecha de género.