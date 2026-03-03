El paro sube en Galicia en 914 personas en febrero de 2026, hasta los 116.058 desempleados

Dos personas entran a una oficina del SEPE, en una foto de archivo. Marta Fernández Jara - Europa Press

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 914 personas en febrero en Galicia en relación al mes anterior (+0,79%). Esto supone un incremento superior a la media (+0,15%), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El total de desempleados en la comunidad gallega se situó en 116.058, que son 4.919 menos que a estas alturas en 2025, es decir, un 4,07% menos que hace un año.

El desempleo se incrementó en 537 personas en Pontevedra (+1,22%), en 142 en A Coruña (+0,31%), en 120 en Lugo (+1,03%) y en 115 en Ourense (+0,82%), según los datos recogidos por Europa Press.

Respecto al sector de actividad, agricultura registró 31 parados menos, industria 11 menos y construcción cinco menos. Así, el repunte se debe a los 610 parados más en servicios y 351 más sin empleo anterior.

El paro entre extranjeros afecta a 11.609 personas en la comunidad gallega, 425 más que en enero (+3,8%), y 76 más que en febrero de 2025 (+0,66%).

Respecto a contratos, en febrero se firmaron 48.406, que son 3.299 menos que en el primer mes del año (-6,38%) pero 3.079 más que en igual periodo de 2025 (+6,79%). De ellos, 16.333 tienen carácter indefinido (-2,07% intermensual y +0,04% interanual) y 32.073 temporal (-8,43% intermensual y +10,6% interanual).

En el acumulado, son 100.111 contratos, de ellos 33.012 temporales (32,98% del total) y 67.099 indefinidos (el 67,02% del total).

El gasto en prestaciones superó los 104,97 millones en enero, con una cuantía media de la prestación contributiva percibida por beneficiario de 1.001,9 euros al mes. Con 67.890 beneficiarios en Galicia, en enero se registraron en la comunidad 24.271 solicitudes y se dieron 23.823 altas.

4.405 cotizantes más en febrero

La Seguridad Social ganó una media de 4.405 cotizantes en febrero en Galicia respecto al mes anterior (+0,41%), de modo que situó el total en 1.088.231 ocupados, según los datos que publica este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En comparación con febrero de 2025, son 16.283 afiliados más, un aumento del 1,52%. El total se distribuye entre 867.843 personas dadas de alta en el régimen general (840.082 en el subtipo general, 6.223 en el sector agrario y 21.538 trabajadores del hogar), 203.489 autónomos y 16.900 trabajadores del mar.

La Seguridad Social ganó una media de 97.004 cotizantes en febrero en España respecto al mes anterior (+0,4%) impulsada por la educación y la hostelería, que sumaron entre ambos sectores más de 52.000 nuevos ocupados.

El aumento de febrero de este año es el menor en este mes desde 2023, cuando la afiliación media subió en casi 89.000 personas, pero, echando la vista más atrás, es el tercer repunte más pronunciado desde 2007, según ha destacado el Departamento registrado por Elma Saiz.