Las empresas gallegas ante el posible cese del comercio con EE.UU.: "Se va a ver muy perjudicado"

"El mercado más importante para Galicia, fuera de la Unión Europea, es Estados Unidos", resalta Juan Vieites, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, momentos después de mantener este martes una reunión en la embajada estadounidense en Madrid. Este mismo día, el presidente Donald Trump ha amenazado con romper las relaciones comerciales con España, a quien considera un "aliado terrible" al no apoyar su ofensiva en Irán permitiendo el uso de las bases de Rota y Morón.

De materializarse el anuncio de Donald Trump, esta sería "una muy mala noticia. Nosotros tenemos muchísimos intereses en Estados Unidos", declara el presidente de los empresarios gallegos.

Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística, el volumen del comercio exterior gallego en Estados Unidos descendió en el 2025 hasta algo más de 546 millones de euros. A principios de este año, la delegación del Gobierno en Galicia destacaba un incremento general en las exportaciones gallegas del 0,9% entre enero y octubre del 2025, con mercados como el de Turquía o el de Argelia, Chile, Argentina y Canadá incrementándose.

"El Gobierno de España y el ministerio correspondiente tienen que intentar hacer lo posible para que las relaciones no produzcan este tipo de distorsiones graves a la economía española y gallega", sostiene Vieites.

Hacia Estados Unidos, Galicia exporta especialmente servicios de logística y productos de comercio textil y agroalimentario, como vinos o conservas. Sin aventurarse a cifrar el impacto de esta posible medida estadounidense, Vieites sí recuerda que "en la Unión Europea hay libre circulación de mercancías, pero Estados Unidos es el mercado más importante para nosotros y necesitamos que se mantenga. Buscar otros mercados como este no es tan fácil".

Al salir de la reunión, el empresario gallego cuenta que la embajada estadounidense "quiere que la calma y los equilibrios territoriales entre Europa y Estados Unidos se sigan manteniendo de una manera adecuada y que los flujos comerciales y económicos se sigan manteniendo".

El empresario añade que "estamos pasando un momento de gran incertidumbre, sobre todo con Estados Unidos. A nivel global geopolíticamente estamos en una situación muy compleja y entre todos tenemos que trabajar para llegar a un acomodo adecuado".

Las posibles incidencias de esta política comercial de Donald Trump se suman a las consecuencias de la escalada del conflicto en Oriente Medio para la economía gallega.

Este lunes, Vieites explicaba que "el cierre del espacio aéreo de Dubái y la cancelación de vuelos ya han obligado a activar planes de contingencia en compañías con actividad allí, lo que demuestra que los efectos empiezan a ser tangibles en sectores estratégicos".