Inditex lidera la caída en el mayor recorte diario en el Ibex desde la 'guerra' arancelaria de Trump

El Ibex 35 ha registrado este lunes su peor sesión bursátil desde el desplome del pasado mes de abril —cuando el anuncio de la nueva política arancelaria estadounidense bautizada como 'Liberation Day' provocó descensos superiores al 5% durante dos jornadas consecutivas— por el conflicto en Oriente Medio. Concretamente, el selectivo español se ha dejado un 2,62% y ha perdido la cota de los 18.000 enteros, al cerrar en los 17.878 enteros.

Tal y como informa Europa Press, el alza de los precios del crudo ha desatado el pánico de los inversores, que prevén, en consecuencia, una subida generalizada de los precios. En A Coruña, el temor ante una posible escalada de los precios de la gasolina ha dejado escenas de colas en las gasolineras este lunes

Así, prácticamente todos los valores del Ibex 35 han concluido la sesión teñidos de rojo. Entre los desplomes destacan Inditex (-4,86%), Banco Santander (-4,84%), IAG (-4,72%), Puig (-4,34%) y BBVA (-3,87%).

El índice, al igual que el resto de los mercados mundiales, sigue de cerca la evolución del conflicto en Irán, que se ha extendido a otros países de la región tras registrarse ataques del régimen de los ayatolás en represalia por el asesinato de su líder, Alí Jameneí, en Israel, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, donde Estados Unidos mantiene bases militares.

Las perturbaciones del conflicto en los mercados tienen un claro catalizador: el petróleo. Por el estrecho de Ormuz, ubicado entre el norte de Irán y Omán y el sur de Emiratos Árabes Unidos, circula alrededor del 20% del crudo mundial y una tercera parte del transportado por vía marítima. Conocedora de la amenaza que supone su cierre para la economía internacional, la República Islámica ha cerrado parcialmente el paso por el canal.

En este sentido, el precio del barril de Brent —de referencia en Europa— se revalorizaba más de un 5% al cierre de la Bolsa de Madrid, hasta los 77,84 dólares, aunque llegó a posicionarse en los 82 dólares a lo largo del día. Por su parte, el West Texas —de referencia en EEUU— se alzaba un 4%, hasta los 71,20 dólares.

En Galicia, la guerra también tendrá impacto en áreas como la logística, la energía y la inversión, como explicó este lunes el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, a Quincemil.