La FP superior con 100% de empleabilidad en Galicia: casi 400 horas de prácticas en empresas

La Formación Profesional (FP) ha ido ganando adeptos con el paso de los años, de tal forma que ha pasado de ser una segunda opción a ser la principal alternativa que escogen los jóvenes a la hora de formarse para su futuro laboral. Las opciones son muchas y muy variadas, por lo que conviene estar al tanto de aquellas que ofrecen plena empleabilidad.

Una de ellas es la Formación Profesional de Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines. Si te gusta la rama más científica y quieres trabajar en un sector industrial enfocado en la producción, control de calidad y almacenamiento de medicamentos, vacunas, cosméticos y productos sanitarios, esta es tu titulación.

Casi 400 horas de prácticas en centros de trabajo

Galicia cuenta con una gran oferta de ciclos de Formación Profesional, entre ellos, 'Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines', una estupenda opción que se encuentra entre las 25 titulaciones con pleno empleo en la región.

Este FP superior tiene una duración de 2.000 horas distribuidas en dos cursos lectivos en los que aprenderás a gestionar y participar en la fabricación, acondicionamiento y almacenamiento de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines, organizando el funcionamiento, la puesta en marcha y la parada de las instalaciones y de los equipamientos.

En cuanto a las salidas laborales, los profesionales con esta titulación pueden ejercer su actividad en empresas farmacéuticas, biotecnológicas y afines, así como desarrollar su labor en las áreas de producción o acondicionamiento de medicamentos y productos sanitarios, cosméticos y determinados productos alimentarios, y de droguería.

Asimismo, también permite trabajar en la obtención de productos biotecnológicos, tanto en sectores cuya actividad principal sea la utilización de organismos vivos o sus componentes.

A continuación, te detallamos el plan de estudios del grado superior de Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines:

Curso Módulo Profesional Horas 1º Formación y orientación laboral 107 2º Empresa e iniciativa emprendedora 53 2º Formación en centros de trabajo 384 2º Proyecto de fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines 26

Para poder acceder a esta FP es necesario estar en posesión de, al menos, uno de los siguientes títulos: Bachiller, BUP, Técnico Superior de Formación Profesional o un título universitario o equivalente, Técnico Especialista o Técnico Superior, Técnico de Grado Medio de Formación Profesional, o el título de Técnico o Técnica de Artes Plásticas y Diseño.

Asimismo, quienes hayan superado una oferta formativa de Grado C incluida en el propio ciclo; quienes hayan realizado y superado un curso de formación específico, preparatorio y gratuito para el acceso a ciclos de grado superior en centros autorizados por la Administración educativa; o quienes hayan superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, válida para las familias profesionales vinculadas a la parte específica superada.

Del mismo modo, podrán acceder quienes hayan superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental o estén en posesión del COU o preuniversitario.

Ocupaciones que se desempeñan

Encargado/a de personal operador de máquinas para fabricar y acondicionar productos químicos

Supervisor/a de área de producción

Supervisor/a de área de acondicionamiento

Supervisor/a de área de planificación

Coordinador/a de área

Jefe/a de equipo de reactor/biorreactor

Técnico/a de control

Coordinador/a de almacén

Encargado/a de fabricación

Jefa de equipo de procesos de extracción y purificación de productos biotecnológicos

Jefa de equipo de sala blanca en biotecnología

Supervisor/a de área de procesos y servicio biotecnológico

Supervisor/a de seguridad en procesos biotecnológicos

Dónde estudiar esta FP superior en Galicia

El grado superior de Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines se imparte exclusivamente en el CIFP Manuel Antonio de Vigo.