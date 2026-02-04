El ministro de Economía cree que Galicia está en "un momento único" para aumentar su crecimiento

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cree que "España y Galicia" están "ante un momento único para dar "una marcha más" a su crecimiento "potencial". Así se ha pronunciado en Santiago, minutos antes de participar en un coloquio con alumnos de la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago (USC).

El coloquio contó con una gran expectación que se tradujo en un aula repleta, con estudiantes sentados en las escaleras y con otros que se tuvieron que quedar fuera.

Durante la mañana, el ministro se ha reunido con el Foro Económico de Galicia, un encuentro con empresarios y profesores que ha calificado de "muy interesante".

Ante los periodistas, ha indicado que uno de los mensajes de ese encuentro, precisamente, fue que España y Galicia tienen "una ventana de oportunidad que aprovechar para cambiar, dar un paso, una marcha más, e incrementar su crecimiento potencial hacia adelante".

Al respecto, el ministro ha abogado por "reforzar la industrialización" y apostar por "trabajos de alto valor añadido" que supongan también una subida de los salarios.

"Ese es el proceso en el que está España, ya hemos empezado, estamos modernizando nuestra economía, y queremos que Galicia sea parte, por supuesto, a través del plan de recuperación, con esos 4.300 millones que han llegado a Galicia ayudando para que así sea", ha resaltado.

En la cita con el Foro, Cuerpo ha puesto sobre la mesa "cómo el Gobierno está apoyando a las empresas reforzando su financiación, apoyando su internacionalización, apoyando su digitalización... en definitiva ayudándoles a ir creciendo en estos momentos tan complejos".

Lo que se presentó como una conferencia ha sido finalmente una charla-coloquio, ya que el titular de Economía ha comenzado señalando que él acudía a escuchar e intercambiar impresiones con el estudiantado.

Turismo

Una vez finalizada esa charla, interrogado por la evolución del turismo, Cuerpo ha hablado de "datos récord" en 2025, "con casi 100.000.000 de turistas", y ha apuntado también a "las mayores exportaciones de la historia".

"Estamos hablando, a mes de noviembre, 104.000 millones de exportaciones en servicios turísticos, unos servicios turísticos cada vez más desconcentrados, no todo concentrado en la costa, sino cada vez más turismo de interior, turismo de mayor valor añadido en torno a la gastronomía, también en el norte, cómo no en Galicia, por supuesto", ha expuesto.

En ese sentido, para él, "España está siendo un país de turismo, pero de algo más que turismo". "De hecho, exportamos más en servicios no turísticos que en turismo, que son servicios a empresas, servicios financieros, servicios de telecomunicación, servicios de alto valor añadido que permiten también subir los salarios".

Por último ha ofrecido otra cifra: "en los últimos dos años, dos años y medio, la mitad de los empleos que se han creado, la mitad se han creado en las cinco ramas de mayores salarios. Y, por lo tanto, como decía antes, estamos siendo capaces de que esta buena evolución macro llegue al día a día de los ciudadanos; pero no nos conformamos, todavía queremos seguir avanzando", ha finalizado.