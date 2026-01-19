El Sindicato Labrego Galego rechaza el acuerdo UE-Mercosur y pide retirar la alimentación del pacto

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha trasladado a la Delegación del Gobierno en Galicia su "rechazo" al acuerdo UE-Mercosur, al tiempo que ha instado a la Administración General a presionar por la "retirada de la alimentación del pacto" por su "amenaza directa al sector primario" de la comunidad autónoma.

La demanda ha sido trasladada este lunes a la Delegación durante una reunión mantenida en A Coruña, en la que han participado la secretaria xeral de SLG, María Ferreiro, y el miembro de la Ejecutiva Nacional del sindicato, Xosé María García.

En la cita, los representantes sindicales han expuesto sus "numerosas dudas" con respecto al acuerdo y han reiterado el "rotundo no" al mismo mientras no se "elimine cualquier referencia a la alimentación". Por ello, han insistido en que el Gobierno central debe "posicionarse en contra" del pacto en la Eurocámara.

Del mismo modo, han subrayado que tienen "dudas sobre la idoneidad del procedimiento de ratificación del tratado" y, así, han solicitado que el miércoles 21 de enero los representantes estatales voten a favor de "elevar el acuerdo al Tribunal de Justicia Europeo" para que este "se pronuncie sobre su legalidad".

Según el SLG, la Delegación gubernamental ha recogido sus demandas y preocupaciones y ha confirmado que los delegados del Gobierno tendrán una reunión con el ministro de Agricultura en la que "se trasladará" la reivindicación de la entidad sindical.

Para el sindicato, el acuerdo UE-Mercosur representa "una amenaza directa para el sector primario gallego" y, de ese modo, lo que defienden es que cualquier tratado comercial "priorice los derechos de las personas labriegas y la sostenibilidad ambiental".