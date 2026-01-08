La Xunta y la patronal de Galicia rechazan subir el sueldo mínimo sin diálogo ni consenso

El presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, y el conselleiro de Emprego, José González. Xunta de Galicia

La propuesta del Gobierno de subir el salario mínimo un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 2026, ha sido encajada con recelo por parte de la Xunta de Galicia y el empresariado gallego, que han censurado que no haya sido dialogada previamente.

El anuncio lo hizo este miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Un día después, el conselleiro de Emprego, José González, ha rechazado que el Gobierno "imponga de una forma unilateral" una subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

El presidente de los empresarios gallegos Juan Manuel Vieites, ha reiterado que la patronal gallega apoya un alza, pero "muy moderada", tras recalcar su apuesta por "el diálogo social y los convenios colectivos", para lo que reclama "consenso".

El titular de Emprego de la Xunta ha advertido de que "no podría llamar mesa de diálogo social aquella en que se pone encima una propuesta y si los representantes no muestran su consenso, directamente se impone".

"Creemos en el diálogo transparente, que se llegue a acuerdos, también con los empresarios", ha incidido González, para pedir "consenso de los representantes de las dos partes".

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), matiza que ya se ha planteado una subida salarial específica. "Nosotros no nos oponemos a que se incremente el SMI, pero de una manera acomodada", avisa, en referencia a la posición de la CEOE.

Vieites alerta de unos incrementos "de más del 40% en los últimos años" y aboga por "subir, pero de una manera muy moderada, como se ha hecho con los funcionarios públicos".

La ministra de Trabajo ha avanzado que, con el respaldo de la patronal o sin apoyo, la subida del SMI será aprobada en breve por el Consejo de Ministros y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero pasado en todas las nóminas de los cerca de 2,5 millones de perceptores.