Los tributos que suben en las ciudades de Galicia: de la basura a las viviendas vacías

Puerta del Sol de Vigo, una de las ciudades de Galicia donde suben los tributos municipales en 2026.

La política fiscal en los gobiernos de las ciudades gallegas no coincide. Aunque A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo y Pontevedra (con partidos de distinto color al frente) congelan las principales tasas y tributos municipales para 2026, otras urbes aplican incrementos en distintos conceptos.

Entre las que suben impuestos, como Vigo, Ourense y Santiago en alguna materia, la "actualización" se justifica en la necesidad de sufragar servicios públicos de los que se benefician sus ciudadanos, una de las razones principales por las que se aplican medidas fiscales.

Esto ha expuesto el Gobierno local de Vigo, que tendrá el próximo año un incremento generalizado de tasas del 4%.

La recogida de basuras divide a las ciudades. En Ourense, con el argumento de tener que adaptar el servicio a las directrices de la Unión Europea en esta materia, la tasa sube un 44%; "el tarifazo de la basura", lo han calificado los socialistas tras la aprobación de la ordenanza reguladora esta semana.

En A Coruña, donde el BNG ha apoyado el presupuesto de 2026 entre otras razones porque el Ejecutivo local ha congelado las tasas, el recibo de la basura sufrirá un incremento progresivo hasta 2029 con el fin de reducir el impacto. De acuerdo con la ordenanza fiscal, el próximo año costará 60,98 euros, hasta llegar a 85,98 dentro de tres años.

Vigo ha explicado que su tasa de la basura pasa de una tarifa plana a un sistema mixto. "El motivo de esta subida deriva fundamentalmente de una subida importante del canon que la Xunta, a través de Sogama, cobra al Ayuntamiento", apuntan fuentes municipales.

Pontevedra vuelve a congelar los tributos municipales, al igual que Lugo y Ferrol, que además mantiene las bonificaciones vigentes.

En Santiago se aplicará un recargo en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las viviendas desocupadas de la ciudad durante más de dos años y pertenecientes a titulares con cuatro o más inmuebles de uso residencial. Una medida que persigue incentivar que estas viviendas salgan al mercado de alquiler.

Alimentación, vivienda, transporte

En este contexto, los gallegos afrontan el inicio de 2026 con subidas de precios generalizadas en ámbitos vitales como la alimentación (carne, charcutería, café, cacao, huevos) y la vivienda, con un último dato de la inflación que se sitúa al 2,8% en la comunidad a final de noviembre.

En A Coruña, declarada desde finales de julio como zona de mercado residencial tensionada, habrá que comprobar cómo evolucionan los precios de la vivienda a lo largo del año, según el impacto que suponga en el sector la limitación de los alquileres y la aplicación de medidas adoptadas por el Ayuntamiento en sintonía con otras administraciones.

Con datos actualizados del mes de noviembre, el precio medio de los contratos de alquiler firmados este año en las siete ciudades gallegas arroja un panorama de incrementos: hasta 731,6 euros en A Coruña (con dos bajadas desde la declaración de zona tensionada), 696,6 euros en Vigo, 665 en Pontevedra, 658,5 en Santiago y por encima de los 555 euros en Ourense, Lugo y Ferrol.

Aunque no es un impuesto, el transporte también afectará al bolsillo de los gallegos. El Estado acaba de aprobar la actualización de los peajes de las autopistas para 2026, que afecta, entre otras a la AP-9 que cruza Galicia de norte a sur con un alza de hasta el 4,68%.

Los peajes de las autovías autonómicas, la AG-55 A Coruña-Carballo y la AG-57 Puxeiros-Val Miñor, se mantendrán congelados a partir de este jueves.