Cámara Oficial Mineira de Galicia: un siglo de historia y compromiso con el futuro de la minería gallega

La historia de la minería gallega es una de las más antiguas de Europa: desde las primeras extracciones de cobre y estaño en el Neolítico, pasando por la importancia del oro en época romana, el hierro en la Edad Media y Moderna, hasta los grandes capítulos del wolframio y el estaño en los siglos XIX y XX. Los metales han marcado nuestra historia y seguimos contando con recursos para que en el futuro puedan seguir aportando riqueza a Galicia. Resulta igualmente fundamental destacar el carbón, que generó electricidad en As Pontes, la mayor central térmica de Europa, a partir de la mayor mina a cielo abierto del continente; y la mina de lignito de Meirama, convertida hoy, como el caso de As Pontes, en un lago.

Tampoco hay que pasar por alto otros recursos, como la pizarra y el granito, en los que Galicia es una potencia mundial. Nuestros minerales industriales, por su parte, viajan por todo el mundo y son fundamentales hoy en día para la transición energética, al igual que los áridos, de los cuales contamos con gran variedad y que se utilizan en todo tipo de aplicaciones. También merece atención el sector de las aguas minerales y termales, en el que Galicia tiene un gran potencial. Dentro de la minería, cada uno de estos sectores ha contribuido de manera esencial al desarrollo económico y social de la región, conformando juntos la riqueza y diversidad de la minería gallega.

Sin embargo, no fue hasta 1925 cuando nació la Cámara Mineira de Galicia, en un contexto en el que la industrialización y la globalización empezaban a transformar la economía europea. Inspirada en los movimientos asociativos y en la necesidad de dar voz y representación al sector minero ante la Administración, la Cámara asumió desde el primer momento funciones de asesoría, promoción, defensa profesional, impulso de la formación y de la seguridad, y generación de información estadística y técnica.

Un recorrido por la historia de la COMG

La primera sede de la Cámara se situó en la Rúa Riego de Agua de A Coruña, desde donde comenzó a publicarse su Boletín, una herramienta esencial para la divulgación, la comunicación y la cohesión del sector. Durante sus primeros años, la Cámara estuvo presidida por varias figuras destacadas, entre ellas Ramón del Cueto, ingeniero de minas y gran divulgador, quienes sentaron las bases de una representación moderna y eficaz. Gracias a estas sucesivas presidencias, la Cámara fue capaz de enfrentar las oscilaciones económicas, las crisis y las dificultades administrativas y logísticas que caracterizaban a la minería gallega de la época.

En ese sentido, durante sus primeros años, la COMG desempeñó un papel fundamental en la defensa de los intereses mineros ante la Administración central, reivindicando mejoras fiscales, infraestructuras estratégicas (como el ferrocarril), y la necesidad de una legislación adaptada a las particularidades del sector.

Pero la historia de la Cámara es también la historia de la resiliencia. El contexto histórico en el que nació estuvo acompañado de la Gran Depresión, la Guerra Civil, la posguerra y el aislamiento internacional, lo que supusieron largos periodos de inactividad y dificultades económicas tanto para el sector como para la propia institución. Sin embargo, la COMG logró sobrevivir y mantenerse como interlocutor ante las autoridades y la sociedad, gracias al compromiso de sus dirigentes y la perseverancia de sus asociados.

En las décadas de los 40 y 50, la minería gallega resurgió con fuerza gracias al auge del wolframio, el estaño y el hierro, impulsados por la demanda internacional y los conflictos bélicos. La Cámara, presidida por personalidades como Antonio del Moral Sanjurjo, Pedro Barrié de la Maza e Isidro Parga Pondal, afrontó la modernización del sector, la reorganización interna y la adaptación legislativa y tecnológica. La llegada de la democracia y la transferencia de competencias a la Xunta de Galicia permitieron un mayor protagonismo institucional y una colaboración más estrecha con la Administración autonómica durante la presidencia de Francisco Rosado Aznar, o Fernando Herránz Villafruela.

En 1999 Laura López es la primera mujer en dirigir la Cámara Oficial Mineira de Galicia, mientras presidía Antonio Campo la institución. Además, se crea el censo Catastral Minero de Galicia en 2010 y nace el Observatorio de Seguridad Minera con Francisco Aréchaga como presidente.

Acto centenario COMG

La única Cámara Minera activa en España

Este 2025 la Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) celebra cien años de historia, consolidándose como la referencia institucional del sector extractivo gallego, siendo, además, la única Cámara Minera activa en España. Esta singularidad es garantía de experiencia y capacidad de adaptación, y le confiere un papel protagonista en la representación sectorial y en la interlocución nacional e internacional del sector.

En las últimas décadas, la COMG ha liderado la transición hacia una minería sostenible en Galicia: ha impulsado la restauración ambiental de espacios como As Pontes o San Finx, la implantación de normas UNE de gestión sostenible y la promoción de la economía circular y la compatibilidad con la conservación ambiental. Además, ha apostado firmemente por la profesionalización, la formación continua, la seguridad laboral y la colaboración con universidades, centros de investigación y colegios profesionales; todas ellas, acciones que han sido claves para mantener la excelencia y la competitividad del sector.

Además, desde este organismo, manifestando su compromiso por la sostenibilidad se promueve la plataforma Minería durante la presidencia de Juan de Dios y se crea el Comité de Innovación y Sostenibilidad mientras preside José Lista Tasende la COMG.

Exposición con motivo del centenario de la Cámara

Divulgación sobre un sector estratégico para Galicia

La divulgación y la puesta en valor del patrimonio minero y geológico han sido también ejes clave de la labor de la Cámara. Durante la presidencia de Juan de Dios Martín se llevaron a cabo iniciativas como la edición de libros de referencia, entre ellos Patrimonio Minero de Galicia, la publicación de boletines y memorias, y la organización de certámenes culturales, jornadas técnicas y exposiciones. Estas iniciativas continuaron bajo la presidencia de Juan José López Muñoz y hoy se mantienen y amplían bajo la de Cecilia Trancón, quien ha dado un nuevo impulso a la labor divulgativa de la Cámara. La más reciente, con motivo del Centenario, ha sido la muestra itinerante Tesouros da terra, que ha recorrido distintas localidades gallegas acercando la historia y la riqueza minera a la ciudadanía. Asimismo, la Cámara Minera, bajo su liderazgo, sigue promoviendo actividades educativas que permiten acercar la minería a centros escolares, familias y visitantes, fomentando el conocimiento, el orgullo y la sensibilización sobre la importancia económica, social y cultural del sector.

Y es que su trabajo no se limita a la defensa corporativa, sino que se proyecta en la colaboración con la Administración, la sociedad civil, las instituciones académicas, los clústeres industriales y los centros de investigación. La COMG también representa a Galicia en foros nacionales e internacionales y cuenta con la Oficina de Impulso de Proyecto Europeos (OIPE), participa en la elaboración de normativas, promueve la igualdad de género y la calidad del empleo, y aboga por una minería compatible con la conservación ambiental y la cohesión territorial.

La celebración del centenario de la COMG ha servido para homenajear a todas las personas que han construido el sector: presidentes, juntas directivas, directores y directoras, y equipos técnicos que han hecho posible que la Cámara alcanzara sus numerosos hitos. Hoy, bajo la presidencia de Cecilia Trancón, la primera mujer al frente de la institución, la Cámara apuesta por una gestión basada en la unión de todos los actores del sector, una representación plural y una minería cuyos pilares son la responsabilidad, la innovación y la sostenibilidad, abordando con eficacia los retos de la minería del siglo XXI.

De esta forma, la Cámara Oficial Mineira de Galicia afronta el futuro como motor de desarrollo, diálogo y excelencia, uniendo a empresas, profesionales, sociedad e instituciones en torno a un objetivo común: una minería gallega moderna, responsable y orgullosa de su historia.