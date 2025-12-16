Aprobados los presupuestos de la Xunta para 2026 con el voto del PP y sin incorporar a la oposición

El pleno del Parlamento de Galicia ha aprobado, con el voto a favor del PPdeG y el rechazo de la oposición, los presupuestos de la Xunta para 2026, que ascienden a 14.240 millones, un 2 % más.

BNG y PSdeG se han mostrado críticos con las cuentas y han acusado al grupo popular de "pasar el rodillo" y "confundir mayoría absoluta con absolutismo".

En el último debate del proyecto de ley en la Cámara, el Bloque ha censurado que incorporó "cero" de sus 575 enmiendas y el PSOE lamentó que salen adelante "igual que entraron, igual de cortos".

