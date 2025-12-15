Rueda destaca que Galicia "es donde más se redujo la deuda el tercer trimestre" y desecha la condonación

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destaca que Galicia "es la comunidad donde más se redujo la deuda pública en el tercer trimestre" y desecha la condonación de 4.010 millones de euros que propone el Gobierno central.

A preguntas de la prensa tras el Consello de este lunes, recogidas por Europa Press, Rueda asegura que "no cambió" el posicionamiento de la Xunta respecto a la condonación, aprobada en Consejo de Ministros la pasada semana pero pendiente de su tramitación normativa en el Congreso, ya que: "Aceptar eso supone que debamos más de lo que debemos ahora".

Recuerda que el Gobierno necesita apoyos parlamentarios para aprobar esa condonación. "Ni me planteo lo que haríamos porque estamos viendo la nula capacidad para impulsar acuerdos que tiene ahora mismo el Gobierno de Pedro Sánchez", asevera.

Al respecto, el titular del Ejecutivo autonómico sostiene que la condonación se debe a que hay "alguna comunidad", en referencia a Cataluña, que "necesita imperiosamente esa financiación para seguir sobreviviendo".

En cambio, insiste en que Galicia precisa una nueva financiación que se haga cargo de las "deficiencias o faltas de fondos" para "prestar servicios por condiciones específicas". Una cuestión que "no aborda bajo ningún concepto el Gobierno central porque ni puede, ni quiere ni le interesa, ni tiene la cabeza ahora mismo, con todos los líos judiciales y todos los líos de corrupción que tiene para plantearse algo tan serio".

Además, remarca los "esfuerzos de reducción" de la deuda que realiza la Xunta de Galicia.

La deuda de Galicia bajó a 12.051 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, al tiempo que se modera su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) al 14,2%, según los datos publicados por el Banco de España este lunes.