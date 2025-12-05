El patrimonio industrial del puerto de A Coruña, al descubierto: son más de 50 elementos

Un estudio muestra el patrimonio industrial del puerto de A Coruña: con más de 50 elementos Quincemil

La Autoridad Portuaria de A Coruña presenta este viernes un estudio sobre los elementos patrimoniales del Puerto. Se trata de un acto abierto al público que muestra los resultados del informe 'Puerto y Patrimonio', elaborado por los profesores Fernando Agrasar y Antonio Río de la Escuela de Arquitectura de la Universidade de A Coruña.

Esta publicación es fruto del proyecto de investigación "Estudio documental del Patrimonio Arquitectónico del Puerto de A Coruña", impulsado por la propia Autoridad Portuaria con el fin de aportar un conocimiento riguroso sobre las piezas construidas en el recinto portuario y su valor patrimonial desde una perspectiva arquitectónica.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, fue el encargado de presentar el resultado del estudio, acompañado por los autores. "Queríamos hacer un estudio cuidadoso del patrimonio que tiene el Puerto y ponerlo a disposición de la ciudadanía, y que conozcan su valor cultural y arquitectónico", señaló.

53 elementos analizados: desde el Muelle de Abrigo hasta la dársena de Oza

En el documento se analizan 53 elementos del puerto, detallando su proceso de construcción y evaluando su interés patrimonial en términos de conservación, singularidad y características estructurales, funcionales, espaciales y estéticas. Entre ellos, se encuentran: el Hotel Finisterre, los varaderos de Chas, los arcos bajos del Paseo del Parrote, el Club Náutico, la Torre de Control Marítimo y la Nave de Exposiciones de la Fundación MOP.

El estudio se clasifica en tres categorías: elementos arquitectónicos, donde entran naves, garitas y espacios habitables. Elementos industriales, entre ellos, silos, grúas, rampas, escaleras, muro de cierre. Y, elementos artísticos, como esculturas, relieves y murales como el de la entrada del Puerto.

La investigación busca servir de base para las transformaciones que se llevarán a cabo en el marco del proyecto Coruña Marítima, asegurando que las intervenciones urbanísticas integren de manera respetuosa y estratégica el legado portuario en una ciudad más abierta, sostenible y conectada con la ciudadanía.

Cada pieza cuenta con una ficha que reúne datos técnicos, históricos y un amplio apoyo gráfico. Además, se especifica qué construcciones están protegidas y cuáles no, lo que podría servir para futuras iniciativas de catalogación en colaboración con Patrimonio.

Base documental para Coruña Marítima

La Autoridad Portuaria subraya que este estudio nace con el propósito de servir de referencia al proyecto Coruña Marítima, una transformación urbana que aspira a integrar el legado portuario en una ciudad más abierta, sostenible y orientada a la ciudadanía.

"Buscábamos aportar información a los equipos de Coruña Marítima para que no tengan que recurrir a otras vías. No se trata de un documento jurídico, es algo cultural y patrimonial", señaló Martín Fernández.

Por su parte, los arquitectos, Fernando Agrasar y Antonio Río, agradecieron a la Autoridad Portuaria la oportunidad de poder realizar este análisis que cubre desde el Muelle de Abrigo hasta la dársena del Puerto de Oza. Fernando Agrasar destacó que "los edificios y piezas de mayor valor no están distribuidos de forma uniforme; en zonas como el Muelle de la Palloza se concentra un número notable de elementos de interés".

El estudio se encuentra disponible en la página web de la Autoridad Portuaria para el interés de estudiosos y del público general. "Creo que el público encontrará en él sorpresas", concluía el presidente de la Autoridad Portuaria.