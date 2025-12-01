Marcial (41), ganadero con 170 animales: "Los jóvenes no quieren venir al campo. Son 365 días al año y no hay horario"

La ganadería es una de las principales actividades económicas de Galicia, especialmente la dedicada al criado de vacas para la producción de leche; el vacuno de carne -destacando la rubia gallega-; y la producción avícola y porcina para obtener productos como huevos y carne.

Marcial es un ganadero que dispone de su propia granja en Boado, una pequeña parroquia del municipio de Mesía, en A Coruña. Aunque ya contaba con experiencia previa en el sector, fue en 2020 cuando comenzó a dedicarse a su propio negocio. Desde hace dos años lo gestiona junto a otro socio, y entre ambos se encargan de un total de 170 animales.

El trabajo de Marcial en su granja

Marcial explica que el trabajo en la granja no entiende de horarios, ya que en el campo son los animales los que mandan. "Tienes horario de empezar pero de acabar no. Empezamos sobre las 08:00 hasta las 14:00 horas y después volvemos a las 17:30 y hasta las 21:00 - 22:00 horas, depende", comenta.

Actualmente, gestionan 90 vacas en ordeño y, contando con terneras y terneros, alcanzan un total de 170 cabezas. En cuanto a estos últimos, venden al poco de nacer los que no están destinados a la cría, mientras que las hembras las mantienen para ellos. Tanto el precio de la leche como el de los terneros, ha subido considerablemente, algo que beneficia a Marcial.

El precio de la leche ha cambiado en los últimos años: "El litro cuesta 20 céntimos más que cuando empecé hace 5 años". Lo mismo ocurre con el ganado joven: "Los terneros recién nacidos también valen mucho más ahora mismo. Una media de 150 euros pienso que sí".

Respecto a las ventas, Marcial detalla: "Nosotros los vendemos con 15 días a una media de 380 euros las hembras y los machos sobre 500 euros".

La falta de relevo generacional

La falta de relevo generacional es uno de los principales problemas que afronta el sector agrario. Cada vez son menos los jóvenes que deciden continuar con las granjas familiares o iniciarse en esta labor, y las razones son muchas y muy variadas. La dureza del trabajo, la dedicación y la ausencia de horarios fijos hacen que muchos lo descarten como proyecto de vida.

Marcial lo resume con claridad: "Ahora está complicado, la gente joven no quiere venir al campo... Te tiene que gustar, son muchas horas, no hay horario fijo y si no te gusta es muy amargado". Para él, este oficio exige una verdadera implicación.

A la exigencia física se suma la falta de tiempo libre. Tal y como explica Marcial: "Es duro porque no hay horario. No puedes decir a las 20:00 horas acabo, porque basta que tengas un parto de una vaca o cualquier cosa y ya se te complica todo. Son 365 días al año".

Esta realidad hace que muchos jóvenes opten por otro tipo de empleos que les aporten "mayor estabilidad" y "mejores condiciones", dejando al campo en una situación cada vez más vulnerable respecto al futuro.