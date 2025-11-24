Abanca refuerza su peso en Portugal con la culminación de la integración de EuroBic

Abanca ha dado por finalizado el proceso de integración de la entidad lusa Banco BIC Português (EuroBic), iniciado en julio de 2024, al llevar a cabo el pasado fin de semana la integración jurídica, la migración tecnológica del negocio de EuroBic a la plataforma de la entidad gallega y el cambio de marca en las oficinas y cajeros.

Con este último paso, Abanca abre una nueva etapa en Portugal con el objetivo de reforzar su posición en el mercado portugués e ibérico.

"Esta operación nos proporciona una plataforma para seguir creciendo en Portugal de manera orgánica, posicionándonos como una entidad de referencia para las empresas y los particulares a través de un modelo de banca innovador y altamente tecnológico", destaca el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez.

La de EuroBic es la integración de mayor alcance de las diez que Abanca ha realizado en los últimos diez años, una operación con la que acredita su capacidad de planificación y execución en este tipo de asociaciones entre entidades financieras.

Los clientes de EuroBic operan ya con normalidad en la nueva plataforma y se benefician de las ventajas que para ellos supone la incorporación a Abanca, en especial un catálogo de productos y servicios más amplio y diversificado, así como mayores capacidades tecnológicas.

El proceso de integración desarrollado en los últimos dos años ha implicado a unas 700 personas organizadas en 13 equipos, con 410.000 horas de trabajo y 3.350 tareas completadas, informa Abanca.

Edificio de oficinas de Abanca en Portugal. Abanca

Las oficinas integradas desde el fin de semana lucen ya este lunes el nombre Abanca como única marca, una operación de sustitución en la que se contó con la participación de más de 250 personas entre técnicos externos y personal del banco.

Pedro Pimenta preside la Comisión Ejecutiva

La nueva etapa supone cambios societarios y de gobernanza. Desde este momento, Abanca desarrolla su actividad en Portugal de forma exclusiva a través de la sociedad Abanca Portugal, S.A.

El hasta ahora responsable de Abanca en Portugal, Pedro Pimenta, será el presidente de la Comisión Ejecutiva de la entidad resultante de la integración y máximo responsable del banco en el país. Con experiencia en el sector financiero desde 1989, se unió a las entidades de origen de Abanca en 1999 para constituir la sucursal en Portugal, que dirigía hasta ahora.

Más de 20.600 millones

Tras la integración, Abanca gestiona en Portugal un volumen de negocio de 20.635 millones de euros (8.757 millones en crédito a los clientes, 9.159 millones en depósitos de la clientela y 2.718 en recursos fuera de balance).

La entidad financiera cuenta con una red comercial de 230 puntos de venta distribuidos por todo el país. La cartera presenta una elevada calidad, con un cociente de morosidad del 2,4% y una cobertura del 84,9%.