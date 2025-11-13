El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, nuevo presidente del Eixo Atlántico

La Comisión Ejecutiva del Eixo Atlántico, reunida esta mañana en Lugo, eligió al alcalde de la ciudad, Miguel Fernández, como nuevo presidente del Eixo Atlántico para los próximos dos años.

Fernández sustituye a Luís Nobre, alcalde de Viana do Castelo, que asumirá el cargo de vicepresidente.

La reunión se celebró como homenaje a la Muralla de Lugo, en el marco de la conmemoración de sus 25 años como Patrimonio Mundial, un proceso en el que el Eixo Atlántico tuvo un papel activo, apoyando la candidatura y organizando actos junto a ciudades ya reconocidas como patrimonio, como Santiago de Compostela, Porto y Guimarães.

Durante la Comisión se aprobaron el informe de gestión del presidente saliente, así como el programa y el presupuesto para 2026, que asciende a 5,1 millones de euros y se someterá a ratificación en la próxima Asamblea General, prevista en A Coruña en febrero de 2026.

Entre las iniciativas destacadas del programa figura la creación de un Consello Estratégico, integrado por personas que han tenido un papel relevante en la vida del Eixo Atlántico y que, ya retiradas de la actividad política, aportarán una visión estratégica y consensuada a la entidad.

El Consello Estratégico tendrá como objetivo la reflexión y el debate con los miembros del Eixo Atlántico para establecer las líneas de actuación futuras.

Además, se acordó que la XV Bienal de Pintura del Eixo Atlántico se inaugurará en Viana do Castelo el 27 de noviembre y, en Galicia, en Ribeira en mayo de 2026, mientras que la Mostra Musical tendrá su sede en Vilalba, también en mayo.