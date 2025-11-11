Olalla, 35 años, ingeniera industrial que trabaja en Kawasaki: "Estoy en el proyecto R211 del metro de Nueva York"

Desde hace algo más de 2 años y medio, Olalla García, una ingeniera industrial nacida en A Coruña, vive y trabaja en Nueva York liderando proyectos ferroviarios de última generación. A sus 35 años, forma parte del equipo de Kawasaki, donde participa en la gestión del proyecto R211, los nuevos trenes del metro de Nueva York.

Su trayectoria combina ambición, vocación y un firme compromiso por la innovación y la sostenibilidad. "El sector me apasiona mucho y es muy gratificante poder trabajar en proyectos de movilidad sostenible", declaró Olalla a este medio en una conversación en la que pudimos conocer un poco más de su día a día como jefa de proyectos ferroviarios en Kawasaki.

El reto profesional y su salto a Estados Unidos

El viaje de Olalla a Estados Unidos no fue fruto del azar. "El motivo por el que me fui fue principalmente por el reto profesional que se me planteó. Pero también es cierto que, para poder entender por qué decidí ir, nos tenemos que remontar a 2006", recuerda.

Con apenas 16 años, consiguió una beca de la Xunta de Galicia para estudiar primero de bachillerato en Michigan. "Gracias a que mi familia me apoyó mucho pude estudiar en Estados Unidos, y esa experiencia marcó mi carrera profesional", explica.

Tras aquella etapa, regresó a España, finalizó bachillerato y estudió Ingeniería Industrial en Madrid. Desde entonces, ha mantenido la conexión con el país norteamericano: "Siempre he tenido esa espinita de volver", y así lo hizo.

Desde hace algo más de 2 años y medio, Olalla trabaja para Kawasaki como jefa de proyectos ferroviarios. Admite que el proceso de selección fue "largo y complicado", no solo por las entrevistas, sino por la dificultad de conseguir el visado.

En su caso, su experiencia previa como desarrolladora de software y como jefa de proyectos en diferentes empresas del sector ferroviario en España fue clave para dar el salto. "Tuve que sopesarlo bastante. Es un cambio grande irse al extranjero, pero era un paso natural para seguir creciendo y aportar valor desde la gestión de proyectos e ingeniería".

Su pasión por la ingeniería

En Nueva York, Olalla trabaja en uno de los sectores que más le apasionan: el ferroviario. "Ahora estoy en el proyecto R211 del metro de Nueva York. Mi responsabilidad es asegurar que los diferentes sistemas embarcados del tren sean seguros, tengan gran calidad y sean sostenibles", explica. Su día a día combina la gestión técnica con el liderazgo de equipos internacionales.

"Cada día es diferente", admite. "Suelen incluir reuniones con equipos de ingeniería, planificación de hitos de proyectos, revisar avances con el cliente, reuniones con proveedores de diferentes partes del mundo... Y me gusta pensar que mi rol es ese nexo traductor entre el lenguaje más técnico y la parte más estratégica de los proyectos".

Olalla destaca el valor de trabajar en entornos multiculturales: "En Nueva York los equipos son súper internacionales y diversos. Principalmente el idioma es el inglés, para todo, pero sí que tengo proveedores que tengo que usar español a veces y luego estoy rodeada con muchísimas personas de Japón, por ejemplo".

Sobre las diferencias con España, la ingeniera apunta que "en Galicia el rol de jefe de proyectos todavía está en proceso de consolidación", mientras que en Estados Unidos "está en prácticamente todas las organizaciones por el tema del valor estratégico que aporta a las empresas".

Pese a vivir lejos de casa, Olalla mantiene su vínculo con Galicia como presidenta del Project Management Institute (PMI) en Galicia, desde donde promueve la cultura de la gestión de proyectos.

"Es un voluntariado, y principalmente trabajo con el objetivo de fomentar esa cultura de gestión de proyectos, crear una comunidad y aportar cualquier tipo de herramientas que puedan ayudar tanto a los profesionales como a las empresas gallegas para ser más competitivas y sostenibles", señala.

Más allá de la ingeniería

Además de su carrera en Kawasaki, Olalla dedica parte de su tiempo a la enseñanza y la divulgación. "Siempre intento mantenerme ligada al ámbito académico y a la divulgación de conocimiento. Creo que el aprendizaje no debe de terminar en la universidad y que los profesionales tenemos esa responsabilidad de devolver a la comunidad parte de lo que hemos aprendido", afirma.

Ha colaborado como profesora en universidades españolas y extranjeras, tanto en gestión de proyectos como en materias técnicas como automatización industrial o electrónica. También participa como ponente y jurado en congresos internacionales promoviendo el liderazgo en ingeniería.

Cuando le hemos preguntado si planea volver a Galicia, no lo descarta: "Me planteo volver en un futuro, pero probablemente sería para emprender. Creo que está en el ADN de los ingenieros el querer crear cosas, y a mí me gusta mucho esa parte de ideación y de construir algo desde cero".

Con una trayectoria marcada por la pasión y la visión global, Olalla lo tiene claro: "Haber tenido esta oportunidad me ha permitido trabajar en proyectos de gran magnitud en entornos técnicamente complejos y diversos. Y gracias a ello he podido combinar mi pasión por la ingeniería y las personas, creando un impacto real y sostenible en la sociedad", sentencia.