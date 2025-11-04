El paro sube en Galicia en 301 personas en octubre, con una caída del 7,22% en el último año

El paro subió en 301 personas en Galicia durante octubre en relación con el mes anterior (+0,27%). Las oficinas de los servicios públicos de empleo alcanzaron los 113.386 desempleados en la comunidad gallega, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recogidos por Europa Press.

Este incremento es inferior al registrado a nivel nacional: en España, el paro creció un 0,91% en octubre, con 22.101 desempleados más, hasta superar los 2,44 millones de personas.

El paro cayó en Galicia durante el último año en 8.828 personas, un 7,22% menos que en octubre de 2024. Mejor dato también que el registrado de media en todo el país, donde el desempleo bajó en 158.288 personas, un 6,08% menos que hace un año.

Todas las provincias gallegas contabilizaron incrementos en el número de parados excepto Ourense, donde cayó en 127 personas, hasta 13.775, un 0,91% menos respecto a septiembre.

En A Coruña, creció el desempleo en 121 trabajadores, hasta 44.970 personas (+0,27%), mientras que en Lugo subió en 166, un 1,5% más (11.245) y en Pontevedra creció en 141 personas, hasta 43.396 parados, un 0,33% más.

Un total de 3.371 parados gallegos pertenecen al sector de la agricultura (+172), 10.519 a la industria (-173), 6.778 a la construcción (-90), 82.135 al sector servicios (+471) y 10.583 nunca han tenido un empleo anterior (-79).

1.019 afiliados menos a la Seguridad Social

La Seguridad Social perdió una media de 1.019 afiliados en octubre en Galicia. Esto supone un 0,09% menos que en septiembre, hasta quedarse en algo más de 1,1 millones de cotizantes, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta cifra contrasta con la registrada a nivel nacional: en España se ganaron 141.926 afiliados (+0,65%) hasta superar los 21,8 millones de cotizantes en octubre.

En el último año, la Seguridad Social incrementó su número de afiliados en Galicia en 19.608 trabajadores, un 1,81% más que en octubre de 2024, mientras que la subida nacional fue del 2,38%, con 507.078 cotizantes más.

El número de cotizantes cayó en todas las provincias en octubre excepto A Coruña, donde subieron un 0,36%, con 1.719 trabajadores más, hasta 481.332. Lugo perdió 444 empleos entre septiembre y octubre (-0,35%), hasta 127.759, mientras que en Ourense cayó en 468 personas (-0,43%) y en Pontevedra en -1.826 cotizantes (-0,47%), hasta 385.179.

Galicia dispone de 880.185 cotizantes del régimen general, de los que 6.164 son del sector agrario y 21.634 del hogar. Además, 204.654 cotizantes gallegos son autónomos y 18.144 trabajan en el mar.