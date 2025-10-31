Oleiros (A Coruña) aprueba el presupuesto para 2026 con más gasto en servicios básicos

El Concello de Oleiros aprobó este jueves, por mayoría absoluta de la corporación municipal, el presupuesto para el año 2026 con los votos a favor de Alternativa de los Vecinos, la abstención del BNG y los votos en contra de PP y PSOE.

Se trata del mayor presupuesto de la historia del municipio, que asciende a 52,4 millones de euros, casi un 10% más que el del presente año. Más de la mitad del dinero (un 58%) se destina a bienes corrientes, servicios básicos y personal.

Del total, se destinará un 20% a obras y servicios. Entre las inversiones destacan tanto actuaciones menos visibles, como la tubería general para el abastecimiento de agua, como otras más emblemáticas como el edificio multiusos de Bastiagueiro.

Asimismo, se incluye la senda de Naval a Canide, la grada del campo de fútbol de Montrove, la infraestructura peatonal en Bartolomé de las Casas o la mejora del Pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz, entre otras obras repartidas por el municipio.

Desde el gobierno local destacan que el incremento de ingresos procede del aumento de las transferencias de otras administraciones, debido a la reciente aprobación de fondos europeos. A ello se suman los impuestos directos e indirectos, que representan aproximadamente un tercio del total de los ingresos municipales.

Según el Concello, estima que no será preciso recurrir a financiaciones externas, ya que se prevé incorporar los remanentes de tesorería una vez finalice el presente año.