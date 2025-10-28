El grado medio de FP que puede estudiar tu hijo en Galicia para ganar hasta 25.000 euros al año

Cada vez más personas optan por la formación profesional debido a su alta empleabilidad, la rapidez para acceder al mercado laboral y la combinación de teoría y práctica.

La formación profesional es, sin duda, una vía igual de efectiva que la universidad para adquirir habilidades específicas y especializarse en un oficio.

Súper práctico y con múltiples salidas laborales

En Galicia, la formación profesional tiene múltiples ramas, agrupadas en 24 familias de actividad que ofrecen 147 ciclos formativos. Entre todos ellos, destaca Gestión Administrativa por su tasa de empleabilidad.

El grado medio de FP de Técnico en Gestión Administrativa es una excelente opción para aquellas personas que quieran trabajar como auxiliar administrativo o en atención al cliente.

La formación tiene una duración total de 2.000 horas, repartidas en dos cursos, en los que los estudiantes aprenderán a clasificar, registrar y archivar comunicaciones, y a registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa.

Asimismo, también se prepararán para realizar gestiones administrativas de tesorería, efectuar gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos de la empresa, y realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral.

A continuación, te detallamos el plan de estudios de la FP de Técnico en Gestión Administrativa para el curso 2025/2026:

Curso Asignaturas Horas lectivas Periodos semanales 1º Formación y orientación laboral 107 4 1º Inglés profesional (GM) 160 6 1º Operaciones administrativas de la compraventa 133 5 1º Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 160 6 1º Técnica contable 133 5 1º Tratamiento informático de la información 267 10 2º Formación en centros de trabajo 410

En Galicia, la FP en Gestión Administrativa se imparte en diversos centros educativos. La información sobre su ubicación, el centro y el número de plazas disponibles por curso está disponible en el siguiente enlace.

Una vez completados los estudios, las personas tituladas están capacitadas para desempeñarse como auxiliares administrativos, ayudantes de oficina, administrativos comerciales, recepcionistas y empleados de atención al cliente, entre otros cargos.

Igualmente, pueden desarrollar su trabajo en cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño y del sector de actividad, normalmente de servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo.

En cuanto al salario a percibir, oscila entre unos 18.000 y 25.000 euros brutos anuales como punto de partida, aunque puede aumentar según la experiencia, el tipo de empresa y el puesto concreto.

Los titulados superiores en FP Administración y Finanzas pueden aspirar a salarios más altos y progresar a puestos con mayor responsabilidad, con salarios que pueden superar los 35.000 euros.