El PSdeG critica los presupuestos de la Xunta: "Suponen una pérdida de peso real en la economía"

El PSdeG ha criticado que el proyecto de presupuestos para 2026 aprobado este viernes en el Consello de la Xunta suponga "una pérdida de peso real" en la economía gallega, ya que el incremento previsto del 2% se sitúa por debajo de la inflación estimada.

De esta manera, los socialistas gallegos han reprochado que las cuentas lleguen "sin documentación oficial" y sin entregar al Parlamento, por lo que consideran que no se trata de "un proyecto real", sino de "una serie de declaraciones políticas".

"No es una excepción", afirma el PSdeG, que apunta que se trata de "un proceder que el Gobierno gallego lleva repitiendo los últimos años, presentando los presupuestos primero en los medios y no en las instituciones que deben debatirlos y aprobarlos".

Para el Grupo Socialista se trata de "un ejercicio continuado de desprecio al Parlamento y a los procedimientos democráticos básicos". En todo caso, y "según los datos difundidos por la propia Xunta", el incremento previsto del 2% se sitúa por debajo de la inflación estimada y del crecimiento esperado, lo que "se traduce en una pérdida real de capacidad presupuestaria, con menos margen para salarios, inversiones y servicios públicos".

Desde el PSdeG sostienen que son unos presupuestos que "siguen el patrón habitual de opacidad y anuncio mediático" y que "implican una pérdida de peso real en el contexto económico gallego".