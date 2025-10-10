La Xunta alegará la planificación eléctrica estatal para que Galicia tenga más del 6% de inversión

La propuesta de planificación eléctrica del Gobierno central sometida a audiencia pública desde este jueves no convence a la Xunta de Galicia. El Ejecutivo gallego ya avanza que presentará alegaciones para que el proyecto destine a la comunidad gallega más del 6% de la inversión, frente al 2,5% que en la planificación actual estima que le corresponde.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha denunciado este viernes que la planificación estatal para el desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte en 2030 es "una amenaza clara" para el sector de las energías renovables gallegas, por lo que implica para la evacuación.

"Como todavía se está analizando, no me gusta hablar sin conocimiento intenso, pero es cierto que observamos que del total de más de 13.000 millones de euros, Galicia percibe una inversión de en torno a 330 millones. Esto es sobre un 2,5%", ha advertido Lorenzana en el cierre de una jornada sobre renovables.

La conselleira indicó que, por peso poblacional, Galicia rondaría el 6% de la inversión de la planificación eléctrica y, tras hacer mención a proyectos industriales y a las aportaciones al sistema de renovables, comentó que "es lógico pedir una inversión de más de un 6%". "Haremos las alegaciones correspondientes", adelantó.

Lorenzana se mostró "muy preocupada" por la provincia de Lugo, "sin ningún refuerzo" y "condenada a que no se pueda instalar ninguna industria", algo "difícilmente comprensible" a su juicio. Sin mencionarlo, la titular de Industria lamentó que la planificación no contemple la subestación precisa para la instalación del polémico proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo).

La conselleira instó a "que se refuercen todos los nudos para evacuación de proyectos", tanto para la futura eólica marina como para todos los proyectos de hidráulica y el futuro desarrollo de eólica a través de la nueva planificación eléctrica del Estado.

El porvenir de los proyectos renovables

El presidente de Cluergal, el clúster gallego de las energías renovables, José Ramón Franco, lamentó por su parte que "no se saca adelante la subasta de eólica marina", situación que en opinión provocará "un bajón" en el sector: "Habrá que ver cuántas empresas vamos a ser capaces de superar este bache".

La conselleira consideró que en Galicia "existe un futuro magnífico para el sector de las renovables", que "atraen industria", y reivindicó la fortaleza de la generación. También considera una “amenaza” que 93 parques eólicos estén afectados por algún recurso judicial que paraliza los proyectos.

"Hay que tener en cuenta", dijo Lorenzana, "que la tramitación de los promotores eólicos en Galicia y por la Xunta fue avalada hasta cuatro veces por el Supremo y después por el tribunal de la Unión Europea".