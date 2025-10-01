Galicia contará con un nuevo proyecto para reducir la siniestralidad laboral en la construcción
La Xunta y la Fundación Laboral de la Construcción han firmado un convenio que, entre otras acciones, incluye la creación de un plan piloto de asesoramiento técnico para obras pequeñas
El sector de la construcción gallega cuenta con un nuevo proyecto dirigido a reducir la siniestralidad laboral. Se trata de Benseguro, una iniciativa que surge tras la firma de un convenio entre la consellería de Emprego de la Xunta de Galicia y la Fundación Laboral de la Construcción de Galicia.
Este proyecto se centra en el asesoramiento en seguridad y salud laboral de obras de construcción, especialmente en las obras menores, naciendo como una iniciativa pionera en España.
Entre sus principales líneas de actuación están un plan piloto de asesoramiento en prevención con un equipo técnico encargado de visitar las obras sin proyecto para asesorar en seguridad laboral y ofrecer in situ soluciones adecuadas.
También habrá una campaña de concienciación para informar a la ciudadanía sobre la contratación responsable y segura.