Se buscan trabajadores en A Coruña: el SEPE difunde 27 profesiones con vacantes en la provincia

Encontrar trabajo no siempre es fácil. La dificultad varía según factores como la economía, el mercado laboral, la ubicación geográfica y la formación y experiencia, así como la propia actitud y la disponibilidad para trasladarse.

Para encontrar empleo existen numerosos portales online, entre los que destacan LinkedIn, InfoJobs e Indeed. También resulta de interés consultar el portal de trabajo de la Xunta e incluso el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura del SEPE.

El SEPE difunde 27 profesiones con vacantes en A Coruña

El catálogo de ocupaciones de difícil cobertura del SEPE contiene aquellas profesiones cuyas ofertas de empleo son más difíciles de gestionar a la hora de cubrir puestos vacantes.

Se elabora para cada provincia, islas en el caso de las provincias insulares y para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y tiene carácter trimestral, extendiéndose su vigencia desde el primer hasta el último día laborable del trimestre natural siguiente al de su publicación.

Para la confección de este documento, el SEPE tiene en cuenta criterios técnicos acerca del impacto sobre el empleo en la inclusión de las ocupaciones relacionadas con el sector de Marina Mercante, así como de los entrenadores y deportistas profesionales.

"La calificación de una ocupación como de difícil cobertura implica la posibilidad de tramitar la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena dirigida al extranjero", explica el SEPE.

En A Coruña, el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2025 incluye mecánicos navales, sobrecargos de buques y mayordomos de buque, además de carpinteros de aluminio, metálico y pvc e instaladores electricistas.

A continuación, te detallamos la lista completa: