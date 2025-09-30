Aprobado el convenio para mejorar el saneamiento del puerto exterior de A Coruña

El puerto exterior de A Coruña, en Punta Langosteira, tendrá su red de saneamiento mejorada. El Consejo de Ministros celebrado este martes ha dado luz verde a un convenio que permitirá construir un nuevo colector de aguas. Este solucionará los problemas actuales de capacidad que se detectan en la red.

El convenio es fruto de la colaboración entre la Xunta de Galicia, la Autoridad Portuaria de A Coruña, Augas de Galicia y el Concello de Arteixo.

Con este nuevo acuerdo, el colector se ubicará en Suevos-Bens y permitirá conectar el puerto exterior coruñés con el sistema de saneamiento de Arteixo y construir una estación de bombeo para la Autoridad Portuaria en la explanada del puerto. Esta servirá para recoger aguas residuales de todo el recinto, impulsando su desarrollo y crecimiento.

Además, permitirá solucionar los problemas de capacidad de la red de Arteixo por el aumento de agua en las tuberías debido a su conexión con el polígono industrial de Morás.

La obra cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros y está cofinanciada por la Autoridad Portuaria con una aportación de 518.000 euros, además de la Xunta de Galicia y el Concello de Arteixo. La actuación será ejecutada por Aguas de Galicia.