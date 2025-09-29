Xunta y sector acuerdan el regreso del libre marisqueo en Sada (A Coruña)

La Xunta de Galicia y el sector pesquero han acordado el regreso del libre marisqueo a Sada entre el 1 de diciembre y el 5 de enero. A la reunión acudieron la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, y representantes de cofradías de Ferrol, Barallobre, Miño, Pontedeume y A Coruña, así como miembros de Gardacostas y un técnico del Centro de Investigación Mariñas (CIMA).

En la sesión se abordaron los resultados de las muestras realizadas por técnicos del CIMA, dependiente de la consellería do Mar, en los bancos de libre marisqueo de Ares y Betanzos.

Tras el análisis de los datos, sector y Xunta tomaron la decisión de retomar el libre marisqueo abriendo la campaña el próximo 1 de diciembre, con la excepción de Ares, que continuará cerrado.

También se estableció un tope de 8 kilos para la almeja babosa, ya que es la única especie con stock comercial, y el establecimiento de controles exhaustivos de talla para asegurar una explotación sostenible.

A principios del próximo año tendrá lugar una nueva reunión de seguimiento.