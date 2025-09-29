Vista del puerto de Sada

Vista del puerto de Sada

Economía

Xunta y sector acuerdan el regreso del libre marisqueo en Sada (A Coruña)

El periodo en el que se podrá mariscar será del 1 de diciembre al 5 de enero y se establece un tope de 8 kilos de almeja babosa

Más noticias: El Puerto de A Coruña sobre el traslado de Repsol a Langosteira: "Refuerza el desarrollo industrial"

Publicada

La Xunta de Galicia y el sector pesquero han acordado el regreso del libre marisqueo a Sada entre el 1 de diciembre y el 5 de enero. A la reunión acudieron la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, y representantes de cofradías de Ferrol, Barallobre, Miño, Pontedeume y A Coruña, así como miembros de Gardacostas y un técnico del Centro de Investigación Mariñas (CIMA).

La Marea denuncia que el Gobierno local oculta información sobre pisos turísticos de A Coruña

En la sesión se abordaron los resultados de las muestras realizadas por técnicos del CIMA, dependiente de la consellería do Mar, en los bancos de libre marisqueo de Ares y Betanzos.

Tras el análisis de los datos, sector y Xunta tomaron la decisión de retomar el libre marisqueo abriendo la campaña el próximo 1 de diciembre, con la excepción de Ares, que continuará cerrado.

También se estableció un tope de 8 kilos para la almeja babosa, ya que es la única especie con stock comercial, y el establecimiento de controles exhaustivos de talla para asegurar una explotación sostenible.

A principios del próximo año tendrá lugar una nueva reunión de seguimiento.