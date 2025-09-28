Andrés Millán, abogado gallego: "Si tienes hijos, hay muchísimas formas de recuperar cientos o miles de euros"

La vuelta al cole supone un gasto importante y creciente para las familias gallegas. De hecho, el desembolso medio por estudiante en Galicia durante el curso 2023/2024 se situó en 1.685 euros, según los datos que publica esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La planificación financiera y el ahorro anticipado son fundamentales para aliviar la cuesta de septiembre. Además, muchos padres y madres gallegos desconocen que los gastos de la compra derivada de los libros de texto pueden ser deducibles.

"Hay muchísimas formas de recuperar cientos o miles de euros"

"Si tienes hijos hay muchísimas formas de recuperar cientos o miles de euros en la renta y poquísima gente los aplica. En algunas comunidades puedes deducirte libros y material y todos los gastos de extraescolares", explica Andrés Millán.

En un vídeo publicado en redes sociales, el abogado gallego @lawtips explica que, dentro de los gastos deducibles por actividades extraescolares, se incluyen no solo academias de idiomas y de refuerzo, sino también uniformes e incluso gafas.

"Eso sí, recuerda siempre pedir factura", aconseja Andrés Millán.

En Galicia, los padres y madres pueden desgravar hasta 105 euros por hijo o hija matriculados en Educación Primaria y Secundaria. La deducción cubre el 15% del importe facturado, lo que representa un ahorro estimado de 6,3 millones de euros para unas 60.000 familias gallegas.

Para recuperar este dinero será preciso presentar las facturas de los productos adquiridos desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2025, aplicando la deducción en la próxima declaración de la renta. Esta medida está dirigida a familias con una renta per cápita superior a 10.000 euros y hasta 30.000 euros.

Con el objetivo de aliviar los gastos escolares, la Xunta de Galicia puso en marcha esta deducción fiscal durante el verano, como apoyo a las familias en la compra de libros y material escolar.

"Hasta ahora las familias de rentas hasta 10.000 euros per cápita contaban con libros gratuitos o vales para manuales y material escolar. A partir del próximo curso avanzamos al asegurarles ayudas también a las familias de rentas entre 10.000 y 30.000 euros per cápita", explicó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez.

Esta nueva acción se suma al programa de la Xunta para apoyar a las familias en los gastos del inicio del curso "para ayudar a quién más lo precisa" a través de una medida "de carácter transversal que ahonda aún más en la equidad y en la igualdad de oportunidades".