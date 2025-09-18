A Coruña acoge la III Edición de la Feria de Empleo Working Hell el 24 y el 25 de septiembre Cedida

Organizado por la Fundación Naru y European Business Factory, el evento celebrará una jornada previa dedicada a talleres prácticos de empleabilidad y contará el día 25 con más de 50 compañías de diferentes sectores

A Coruña acoge los días 24 y 25 de septiembre la III Edición de la Feria de Empleo Working Hell, organizada por la Fundación Naru y European Business Factory. El encuentro llega con una novedad destacada: una jornada previa, el día 24, dedicada íntegramente a talleres prácticos de empleabilidad que ya han despertado gran interés entre los inscritos.

El Hall de ExpoCoruña será el jueves 25 el escenario de la feria de empleo abierta al público, en la que participarán más de 50 compañías de distintos sectores en busca de nuevos talentos. El horario de apertura es de 10:00 a 14:00 horas

Pull&Bear, Citanias, Oracle, Bysidecar, Avante Medios, El Pulpo, Grupo Nortempo o Northius son algunas de las compañías que se reunirán en este espacio para conocer a potenciales candidatos y cubrir vacantes.

La feria se dirige a profesionales del marketing, moda, finanzas, gestión, desarrollo, perfiles técnicos y otros ámbitos, ofreciendo un entorno multisectorial donde los asistentes podrán acceder a ofertas de empleo, participar en dinámicas prácticas y acercarse a empresas de referencia de Galicia y de fuera de la comunidad.

La entrada al evento es gratuita y se recomienda realizar inscripción previa a través del siguiente link: https://tepuedeinteresar.com/workinghell25.

"Con esta iniciativa, la Fundación Naru y European Business Factory buscan reforzar la conexión directa entre empresas y profesionales y favorecer la empleabilidad en un contexto en el que el talento y la reinvención laboral son más necesarios que nunca", señalan en un comunicado.