Ya es oficial: la Seguridad Social te regala hasta 5 años extras de cotización en Galicia si estás en esta lista

Para solicitar una pensión contributiva de jubilación en España es necesario tener al menos 15 años cotizados. La pensión aumenta a medida que se incrementan los años cotizados; es decir, con 15 años cotizados se tiene derecho a un 50% de la base reguladora, mientras que con más de 38 años y 3 meses trabajados, se puede acceder al 100%.

En este 2025, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha informado de una nueva vía que ofrece importantes beneficios para los padres y madres en Galicia. La entidad permitirá a los progenitores computar hasta 1.824 días de cotización ficticia, lo que corresponde a un máximo de 5 años.

Hasta 5 años de cotización extra

En un vídeo publicado en redes sociales, el abogado gallego Andrés Millan (29 años) informa a sus seguidores sobre una reciente novedad del Instituto Nacional de la Seguridad Social: las personas que hayan sido padres y madres en Galicia podrán sumar hasta 5 años de cotización extra.

Cada parto otorga 112 días, o 126 días si se trata de un parto múltiple, según el artículo 235 de la Ley General de la Seguridad Social. Además, se pueden añadir 270 días por hijo en concepto de cuidado, lo que permite acumular hasta 1.825 días de cotización; es decir, un máximo de 5 años por beneficiario.

Con esta nueva vía, la Seguridad Social busca reconocer cotizaciones ficticias por nacimiento y cuidado de hijos, compensando a aquellos padres y madres que tuvieron que interrumpir su carrera. No obstante, existe una serie de requisitos para beneficiarse de esta medida.

Andrés Millán explica que los principales requisitos son: haber tenido uno o más hijos, y haber reducido la actividad laboral o directamente haber dejado de trabajar desde los 9 meses anteriores al nacimiento hasta 6 años después del mismo. "No hace falta haber pedido excedencia; basta con que puedas probar haber reducido tu actividad", aclara el abogado gallego.

Para evitar confusiones, Andrés Millán también explica que los hombres pueden reclamar estos 5 años de cotización ficticia, pero "solo uno de los dos progenitores puede beneficiarse de esta medida, y tienen preferencia las mujeres".

Otro dato importante a tener en cuenta: estas cotizaciones no se tienen en cuenta para alcanzar el mínimo de años cotizados necesarios para acceder a la jubilación o el requerido para acceder a otros tipos de pensión contributiva, "pero sí influyen en el cálculo de la cuantía de la pensión y en la posibilidad de adelantar la edad de jubilación", explica BBVA.

Las personas interesadas pueden solicitar el reconocimiento de estas cotizaciones ficticias a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, utilizando DNI, certificado digital, o Cl@ve permanente.