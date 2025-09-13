A Coruña abre el proceso de selección para el programa Éfeso, con 645 plazas para desempleados

A Coruña abre el proceso de selección del programa Éfeso, con 645 plazas para desempleados Concello da Coruña

Los procesos de selección del alumnado que participará en el proyecto Éfeso se encuentran abiertos. Esta iniciativa, del Concello da Coruña cofinanciada por el Fondo Social Europeo, busca promover la capacidad profesional de las personas desempleadas con más dificultades para acceder al mercado laboral.

Con esta nueva iniciativa, el Gobierno local afianza su compromiso con la creación de empleo y la mejora de la cohesión social: "Este proyecto no solo mejorará la empleabilidad, sino que también revitalizará barrios como Os Mallos, Sagrada Familia o Labañou, contribuyendo a una ciudad más inclusiva y sostenible", apuntó la concejala de Comercio, Mercados y Empleo, Diana Cabanas.

Se trata de una iniciativa integradora, que promueve la participación de las entidades sociales de la ciudad que desarrollan actividades a favor del empleo y que son complementarias a la municipal.

Está previsto que 645 personas desempleadas accedan a una profesión y puedan conseguir un puesto de trabajo; además, el 70% de las personas participantes serán mujeres. Éfeso Coruña da continuidad al proyecto Coruña Suma, a través del cual el Concello logró la inserción laboral de 1.130 personas.

Ambos programas están destinados a personas desempleadas, principalmente mujeres, mayores de 45 años, de larga duración, extranjeras o nacionales con bajos niveles educativos o procedentes de entornos vulnerables inscritas en el Servicio Público de Empleo de Galicia.

El presupuesto total del proyecto asciende a más de 3 millones de euros, con una aportación municipal que supera el millón de euros y una cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus del 60% del coste total del proyecto.

Éfeso ofrece formación con certificado de profesionalidad y prácticas en empresas de A Coruña, en sectores profesionales como: atención sociosanitaria en instituciones sociales, auxiliar de almacén, auxiliar de comercio, administración y gestión, hostelería y turismo, carnicería, pescadería y servicios auxiliares de salón de peluquería.

El proceso de selección del alumnado que participará en los itinerarios formativos comenzará a finales de septiembre, como es el caso de carnicería y pescadería. La formación en los otros sectores previstos se irá desarrollando a lo largo del último trimestre del año.

Aquellas personas desempleadas que estén interesadas en participar pueden obtener más información dirigiéndose al Centro Municipal de Empleo de Os Rosales, a través del teléfono 981 18 43 99, en la página web de Éfeso o bien a través del correo electrónico efesocoruna@coruna.gal.