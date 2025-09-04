El Puerto de A Coruña licita la contratación de su nuevo Centro Digital Avanzado

La Autoridad Portuaria ha licitado hoy la contratación del nuevo Centro Digital Avanzado y la creación de una oficina de gestión de proyectos TIC, así como del servicio de limpieza habitual de las zonas comunes de agua en el ámbito portuario y lucha contra la contaminación marina. El Puerto de A Coruña avanza de esta forma en materia de transformación digital y medio ambiente.

Precisamente, la Autoridad Portuaria señala en un comunicado que la digitalización es una herramienta cada vez más importante en el sector portuario, clave para optimizar el aprovechamiento de la infraestructura, aplicando tecnologías TIC de última generación y acometiendo las digitalizaciones y automatizaciones software necesarias en los procesos portuarios.

"Ese será el objetivo del Centro Digital Avanzado que ahora se crea, un servicio que atenderá la totalidad de los procesos logísticos y portuarios que se basen en tecnologías de la información. Es una evolución del actual servicio del que ya dispone la Autoridad Portuaria pero que se amplía para abarcar toda la prestación de servicios tecnológicos de la APAC con las mejores prácticas", indica la nota.

El nuevo Centro Digital Avanzado constará de una Ventanilla Única TIC, que se sumará a la creación de una nueva oficina de servicios tecnológicos que servirá para gestionar todos los proyectos TIC de la Autoridad Portuaria.

El organismo apuesta por la innovación con la contratación de esta nueva infraestructura, con el objetivo de optimizar la eficiencia de los procesos logísticos y portuarios que se basen en tecnologías de la información o sistemas informáticos. El contrato sale a licitación por un importe de casi un millón y medio de euros, IVA excluido, repartidos en tres anualidades.

La contratación del servicio de limpieza habitual de la lámina de agua de la zona portuaria y de lucha contra la contaminación marina se ha licitado también este jueves. Este último requiere de grupos de respuesta ante posibles sucesos de contaminación marina con formación adecuada y medios de control de la contaminación, como barreras, skimmers y embarcaciones. El presupuesto es de 755.000 euros y la duración del contrato será de tres años.