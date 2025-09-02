La Xunta estudiará todas las vías frente a la condonación de la deuda, sin descartar la judicial

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha avanzado que el Gobierno gallego estudiará todas las vías posibles frente a la condonación de la deuda, sin descartar la judicial.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Esta norma permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas, lo que beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo.

En el caso de Galicia, la condonación de la deuda por parte del Estado alcanza los 4.010 millones de euros. Según el Gobierno, esto supone reducir la deuda de Galicia un 33% respecto al cierre registrado en 2023.

A preguntas de los medios en un acto en Santiago, el conselleiro de Presidencia ha mostrado su "rechazo" al considerarla una "mutualización" de la deuda de Cataluña al resto de Comunidades y ha ampliado que estudiarán "todos los instrumentos que tienen a su alcance".

"Una condonación es cuando quien tiene que cobrar esa deuda decide no cobrarla y no pasa nada. En este caso se trata de que el Gobierno decide no cobrarle a Cataluña una deuda, pero decide que la pague el resto de los españoles. Por lo tanto, cada gallego se va a hacer cargo de una importante cantidad de millones de euros", ha reprochado Calvo.

Tras ser preguntado por los medios de comunicación expresamente por la posibilidad de abrir una vía judicial, Calvo ha dejado la puerta abierta asegurando que "explorarán todas las medidas". "Lo primero que tenemos que hacer es instrumentar todos los recursos a nuestro alcance para poder revertir esa situación", ha concluido.

Duras críticas de Facenda

Por su parte, tras la aprobación, la Consellería de Facenda ha remitido un comunicado en el que, en la misma línea que Calvo, enfatiza que el Gobierno gallego "no descartará ninguna vía, incluida la judicial, para defender los intereses de los gallegos".

No en vano, sostiene que, con este paso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quiere que todas las comunidades paguemos los compromisos que él adquirió de forma unilateral con sus socios independentistas".

Galicia rechaza esta medida porque, insiste "no es una condonación de la deuda, sino una mutualización, por lo que se pagará entre todos". De hecho, esgrime que las comunidades "con menos deuda, como es el caso de Galicia, son las que van a asumir una mayor cantidad de la deuda mutualizada".

"Los criterios de reparto son arbitrarios e injustos y suponen un trato discriminatorio para los gallegos, las que las comunidades más beneficiadas tienen una condonación por habitante ajustado un 67% superior a la de Galicia. La mal llamada condonación beneficia políticamente al PSOE, pero perjudica económicamente a los gallegos", remarca.

"Un negocio ruinoso"

Facenda insiste en que "no implica una mayor capacidad de gasto" por ser "una operación exclusivamente financiera". "Es decir, lo que se ahorra en deuda no se puede destinar a inversión", advierte.

Así las cosas, se reafirma en que para Galicia es "un negocio ruinoso", ya que se le condonan 4.010 millones de euros (un 4,8% del total), pero "tendría que asumir además unos 600 millones de deuda procedente de otras comunidades con sus correspondientes intereses".

"A cada gallego se le reduce la deuda autonómica en 1.477 euros pero pasa a asumir de la deuda estatal 1.702 euros, es decir, cada gallego se endeuda en 225 euros más", argumenta el departamento que dirige Miguel Corgos.