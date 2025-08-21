El puerto de A Coruña prepara la licitación de la gestión inteligente de energía del Puerto Exterior

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha iniciado una consulta preliminar al mercado para preparar el futuro desarrollo de un ecosistema innovador de gestión inteligente de la energía eléctrica, en el marco del proyecto A Coruña Green Port del Puerto Exterior de Langosteira.

Esta consulta pública gira alrededor de las soluciones que se pueden proponer para el diseño del Smart Energy Center, un sistema de gestión que funcionará con simulaciones apoyadas en inteligencia artificial y las herramientas más avanzadas de operatividad. El "cerebro" tecnológico gestionará toda la energía que se produzca, distribuya y comercialice en la dársena de Arteixo.

En el desarrollo de este ecosistema energético innovador en el Puerto Exterior deben combinarse las tecnologías presentes en la cadena de valor de la energía eléctrica con la red interior del puerto (generación renovable, distribución eléctrica y comercialización), con herramientas avanzadas de identificación de patrones de operatividad (entrada y salida de buques, carga, descarga, almacenamiento y transporte terrestre de mercancías) y con simulaciones apoyadas en IA.

Así, se busca adaptar, a través de una red energética inteligente, las fuentes de generación de energías renovables, y la gestión de los flujos de generación y demanda, a las necesidades de la operativa diaria del Puerto Exterior de A Coruña.

La consulta pública, cuyos términos están disponibles en la página web de la Autoridad Portuaria, será muy útil para definir los parámetros de la futura licitación de este ambicioso proyecto. Los objetivos principales son los siguientes: