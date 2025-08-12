Se acaba el debate: este es el grado medio de FP que puedes estudiar en Galicia y que es de los más sencillos

Septiembre está a la vuelta de la esquina y cientos de estudiantes se preparan para comenzar un nuevo curso escolar. En Galicia, la Formación Profesional (FP) gana cada vez más adeptos, tanto por su menor duración como por su rápida conexión con el mundo laboral.

En este próximo curso 2025-26, la Xunta de Galicia amplía la oferta de FP en toda la región y en numerosas especialidades, hasta conseguir un nuevo máximo histórico de 49.164 plazas de nuevo ingreso; es decir, 2.450 más que en el curso anterior.

La FP con trabajo fijo en Galicia

Dentro de la amplia oferta de FP en Galicia, el grado medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería es uno de los más solicitados, ya que se considera relativamente accesible y cuenta con un importante componente práctico.

Si quieres trabajar en atención primaria o atención especializada, esta es tu titulación. Durante la formación, aprenderás a proporcionar cuidados a pacientes, tanto en entornos hospitalarios como en centros de salud, desarrollando habilidades técnicas y humanas.

Al finalizar este ciclo podrás desarrollar tu actividad como auxiliar de enfermería o clínica, de balnearios, de atención primaria y cuidados de enfermería a domicilio; como auxiliar bucodental, geriátrico, pediátrico, de esterilización, de unidades especiales y de salud mental.

El grado medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería tiene una duración de 2.000 horas en total, distribuidas en dos cursos lectivos. A continuación, te detallamos el plan de estudios:

Curso Módulo profesional Horas Periodos semanales 1º Formación y orientación laboral 55 2 1º Higiene del medio hospitalario y limpieza de material 160 6 1º Horas a disposición del centro 55 2 1º Lengua extranjera profesional I 1º Operaciones administrativas y documentación sanitaria 55 2 1º Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente 130 5 1º Relaciones en el equipo de trabajo 55 2 1º Técnicas básicas de enfermería 320 12 1º Técnicas de ayuda odontológica y estomatológico 130 5 2º Formación en centros de trabajo 440

Para poder acceder a esta FP solo es necesario contar con uno de los siguientes: tener la ESO o el Título Profesional Básico, haber superado el 2º curso del BUP o la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio.

En Galicia, el grado medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería se imparte en un amplio número de centros educativos, tanto en régimen ordinario como en modalidad de FP Dual. Esta es la distribución por provincias:

A Coruña

Arzúa: EFAG El Piñeiral

Cee: IES Agra de Raíces

A Coruña: CIFP Ánxel Casal-Monte Alto; CPR Cruz Roja Española; CPR Nebrija Torre de Hércules; CPR Plurilingüe Liceo La Paz

Ferrol: CIFP Leixa

A Pobra do Caramiñal: IES da Pobra do Caramiñal

Santiago de Compostela: IES Lamas de Abade

Lugo

Burela: IES Monte Castelo

Lugo: CIFP Politécnico de Lugo

Monforte de Lemos: IES Francisco Daviña Rey

Ourense

O Barco de Valdeorras: IES Lauro Olmo

Ourense: CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel; CPR San Martín; CPR Santo Cristo

Verín: IES García-Barbón

Pontevedra

As Neves: EFAG A Cancela

Pontevedra: IES Frei Martín Sarmiento

Vigo: IES Ricardo Mella; CPR Divino Maestro; CPR Mendiño; CPR San Miguel; CPR Vivas

Vilagarcía de Arousa: CIFP Fontecarmoa

Según datos de ADAMS, el sueldo de un auxiliar de enfermería de Sergas, oscila entre 20.165,68 y 21.736,62 euros anuales brutos. No obstante, este salario puede variar según complementos y antigüedad.