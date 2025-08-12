Se acaba el debate: este es el grado medio de FP que puedes estudiar en Galicia y que es de los más sencillos
Es uno de los más solicitados en la región, ya que se considera relativamente accesible y cuenta con un importante componente práctico
Septiembre está a la vuelta de la esquina y cientos de estudiantes se preparan para comenzar un nuevo curso escolar. En Galicia, la Formación Profesional (FP) gana cada vez más adeptos, tanto por su menor duración como por su rápida conexión con el mundo laboral.
En este próximo curso 2025-26, la Xunta de Galicia amplía la oferta de FP en toda la región y en numerosas especialidades, hasta conseguir un nuevo máximo histórico de 49.164 plazas de nuevo ingreso; es decir, 2.450 más que en el curso anterior.
La FP con trabajo fijo en Galicia
Dentro de la amplia oferta de FP en Galicia, el grado medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería es uno de los más solicitados, ya que se considera relativamente accesible y cuenta con un importante componente práctico.
Si quieres trabajar en atención primaria o atención especializada, esta es tu titulación. Durante la formación, aprenderás a proporcionar cuidados a pacientes, tanto en entornos hospitalarios como en centros de salud, desarrollando habilidades técnicas y humanas.
Al finalizar este ciclo podrás desarrollar tu actividad como auxiliar de enfermería o clínica, de balnearios, de atención primaria y cuidados de enfermería a domicilio; como auxiliar bucodental, geriátrico, pediátrico, de esterilización, de unidades especiales y de salud mental.
El grado medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería tiene una duración de 2.000 horas en total, distribuidas en dos cursos lectivos. A continuación, te detallamos el plan de estudios:
|Curso
|Módulo profesional
|Horas
|Periodos semanales
|1º
|Formación y orientación laboral
|55
|2
|1º
|Higiene del medio hospitalario y limpieza de material
|160
|6
|1º
|Horas a disposición del centro
|55
|2
|1º
|Lengua extranjera profesional I
|1º
|Operaciones administrativas y documentación sanitaria
|55
|2
|1º
|Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente
|130
|5
|1º
|Relaciones en el equipo de trabajo
|55
|2
|1º
|Técnicas básicas de enfermería
|320
|12
|1º
|Técnicas de ayuda odontológica y estomatológico
|130
|5
|2º
|Formación en centros de trabajo
|440
Para poder acceder a esta FP solo es necesario contar con uno de los siguientes: tener la ESO o el Título Profesional Básico, haber superado el 2º curso del BUP o la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio.
En Galicia, el grado medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería se imparte en un amplio número de centros educativos, tanto en régimen ordinario como en modalidad de FP Dual. Esta es la distribución por provincias:
A Coruña
- Arzúa: EFAG El Piñeiral
- Cee: IES Agra de Raíces
- A Coruña: CIFP Ánxel Casal-Monte Alto; CPR Cruz Roja Española; CPR Nebrija Torre de Hércules; CPR Plurilingüe Liceo La Paz
- Ferrol: CIFP Leixa
- A Pobra do Caramiñal: IES da Pobra do Caramiñal
- Santiago de Compostela: IES Lamas de Abade
Lugo
- Burela: IES Monte Castelo
- Lugo: CIFP Politécnico de Lugo
- Monforte de Lemos: IES Francisco Daviña Rey
Ourense
- O Barco de Valdeorras: IES Lauro Olmo
- Ourense: CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel; CPR San Martín; CPR Santo Cristo
- Verín: IES García-Barbón
Pontevedra
- As Neves: EFAG A Cancela
- Pontevedra: IES Frei Martín Sarmiento
- Vigo: IES Ricardo Mella; CPR Divino Maestro; CPR Mendiño; CPR San Miguel; CPR Vivas
- Vilagarcía de Arousa: CIFP Fontecarmoa
Según datos de ADAMS, el sueldo de un auxiliar de enfermería de Sergas, oscila entre 20.165,68 y 21.736,62 euros anuales brutos. No obstante, este salario puede variar según complementos y antigüedad.