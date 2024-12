Los presupuestos de la Xunta para 2025, aprobados sin enmiendas

Este martes 17 de diciembre en el pleno del Parlamento de Galicia no se ha incorporado ninguna de las 1.195 enmiendas parciales que llegaron al último debate en la Cámara autonómica sobre los presupuestos de la Xunta para 2025, que han sido aprobados.

Ascienden a 13.954 millones de euros y han obtenido los votos a favor del PPdeG. Durante la tramitación en comisión, el PP aceptó transaccionar una enmienda socialista para destinar medio millón en los presupuestos al Museo da Romanización de Lugo.

Este martes, BNG y PSdeG han votado en contra del texto articulado del dictamen de la comisión, y se ha abstenido el grupo mixto. En la votación conjunta de los presupuestos de todas las secciones y entidades públicas instrumentales (a excepción de las cuentas de Parlamento, Consello de Contas, Consello da Cultura Galega y Consello Consultivo), toda la oposición ha votado en contra.

Para este último pleno quedaron pendientes de tramitación y han sido votadas 1.195 enmiendas de la oposición entre las referidas al articulado del texto y las relativas a las secciones. Todas ellas han recibido el 'no' de los populares: 548 del BNG (32 al articulado y 516 al estado numérico), 645 del PSdeG (63 articulado y 582 estado numérico) y dos del mixto (estado numérico).

En un primer turno de palabra, la socialista Elena Espinosa ha advertido al grupo mayoritario de que "aún podían rectificar", ya que tenían "la oportunidad para decir sí" a algunas de las enmiendas de la oposición. "Pueden pensar en positivo, pensar en todos los gallegos", ha subrayado.

Por su parte, la nacionalista Noa Presas ha augurado ya en este momento "una oportunidad perdida" porque el PP volvería "a decir no" a sus propuestas, al entender que el Gobierno gallego "actúa de comercial de multinacionales" y elabora "unos presupuestos que no piensan en las necesidades de Galicia".

El portavoz de los populares, Alberto Pazos, ha asegurado, de su lado, que "Galicia será un año más", en 2025, "una isla de estabilidad dentro de las turbulencias" del Estado, y ha rechazado el "mantra" de las enmiendas de la oposición, que "vuelve por Navidad".

Pontón: "El Gobierno del PP no tiene proyecto de futuro"

En un segundo debate, el correspondiente a las enmiendas al estado de gasto de las cuentas públicas, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tomado la palabra y ha comenzado aprovechando para reivindicar la marcha "en defensa de la dignidad de Galicia".

"Ganaremos esta batalla", ha pronosticado, antes de censurar unos presupuestos que, a su juicio, "evidencian que el Gobierno del PP no tiene proyecto de futuro". "No entendemos por qué el PP, un año más, en estos presupuestos les trae carbón a esos niños que necesitan apoyo educativo", ha censurado, para criticar igualmente al "PP del no" que tampoco "apoya a las personas mayores", por el rechazo de enmiendas del Bloque en estos ámbitos.

"Quieren regalarle 250 millones de euros a Altri para que contamine, esa es su gran apuesta", ha subrayado, después de apuntar a las "empresas amigas" que, en el caso de la celulosa, "antes" era Ence y "ahora" son "Ence y Altri".

Previamente intervino el diputado del grupo mixto Armando Ojea, quien defendió dos enmiendas para reclamar inversiones para la provincia de Ourense. A continuación, la popular Paula Prado ha cargado contra la oposición y ha valorado unas "cuentas ilusionantes y realistas, avaladas por el cumplimiento de los compromisos".

"Lo lógico sería que las enmiendas fuesen en esa misma línea, de la estabilidad y el realismo. Sin embargo, un año más, comprobamos que la oposición van en el sentido contrario: sus enmiendas son reflejo de la inestabilidad de los partidos, dibujan una ensoñación imposible de llevar a la práctica", ha dicho. "Difícilmente podrían estar más alejadas de lo que Galicia demanda en estos momentos", ha resuelto.