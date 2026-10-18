Más de 600 personas participan en la carrera solidaria por el párkinson en Culleredo (A Coruña)

El Paseo del Burgo, en Culleredo, se llenó este domingo de solidaridad con motivo de la V Carrera y Andaina Solidaria por el Párkinson, que reunió a más de 600 personas entre participantes, organización y voluntariado. La iniciativa, impulsada por la Asociación Párkinson Galicia-Coruña con el apoyo del Concello de Culleredo y Castelo Deporte, celebró una edición especial coincidiendo con el 30 aniversario de la entidad, bajo el lema "30 años en movimiento".

La jornada combinó deporte y concienciación en una cita que ya se ha consolidado en el calendario solidario de la comarca. El buen tiempo acompañó a los asistentes durante una mañana en la que corredores, familias y grupos de amigos compartieron espacio con un objetivo común: dar visibilidad al párkinson y contribuir a mantener los servicios que la asociación presta a las personas afectadas y a sus familias.

"El buen tiempo se ha sumado a las ganas de participar y al compromiso de todas las personas que se han acercado hasta aquí. Estamos muy agradecidos por esta respuesta, porque los beneficios de la carrera nos permiten seguir ofreciendo nuestros servicios a las personas con párkinson y parkinsonismos y a sus familias", señaló el presidente de la entidad, Antonio Ferreiro.

Javier Vázquez Grela y Lucía Vázquez Sánchez ganan la carrera de 10 kilómetros

La competición arrancó a las 10:30 horas con la salida de la carrera de 10 kilómetros, la modalidad más exigente de la jornada. En la categoría masculina, Junior Javier Vázquez Grela cruzó la meta en primera posición, seguido de Pablo Fernández Roca, que terminó segundo, e Iván López González, representante de la Asociación Gallega de Policía (AGAPOL), que completó el podio en tercer lugar.

En la clasificación femenina, la victoria fue para Lucía Vázquez Sánchez, del Global Sport Club. Alba Gómez Rodríguez obtuvo la segunda posición, mientras que Andrea Alfonso Acuña terminó tercera. Los resultados pusieron el broche deportivo a una prueba que volvió a combinar la participación competitiva con el carácter solidario de la convocatoria.

La programación incluyó también una andaina de cuatro kilómetros, pensada para quienes preferían sumarse a la iniciativa a un ritmo más tranquilo. Personas de distintas edades recorrieron juntas el itinerario en un ambiente festivo, con familias y grupos de amistades que encontraron en esta modalidad una forma de colaborar con la causa sin necesidad de competir.

Una cita para visibilizar la enfermedad y apoyar a las familias

Más allá de las clasificaciones, la carrera y la andaina tienen como principal objetivo acercar a la sociedad la realidad de las personas con párkinson y parkinsonismos. La recaudación y las aportaciones solidarias contribuyen a sostener la actividad de la Asociación Párkinson Galicia-Coruña, que ofrece atención y recursos especializados tanto a quienes conviven con estas enfermedades como a sus familiares.

La organización agradeció la participación de las personas inscritas y las contribuciones realizadas a través del dorsal cero, una fórmula que permite colaborar económicamente sin tomar parte en las pruebas. También destacó la implicación del Concello de Culleredo y de Castelo Deporte, así como la colaboración de las empresas y entidades que hicieron posible el desarrollo de esta quinta edición.

Entre las entidades colaboradoras figuran la Fundación San Rafael, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Vegalsa-Eroski, el Club de Leones La Coruña, Sugema, SonPress, Ambulancias Apóstol y la Fundación Deportivo de A Coruña. También participaron USA Fitness Marineda City, la Asociación Mayores de Telefónica, Lima Fusión, Badabúm Sorpresa, Bahía Pickleball, Instelec y Vianorte.

La convocatoria se enmarca en el 30 aniversario de la asociación, que ha querido celebrar estas tres décadas de trabajo con una jornada abierta a la ciudadanía. La respuesta registrada en el Paseo del Burgo refuerza el papel de esta iniciativa como punto de encuentro entre deporte y solidaridad, además de recordar la importancia de mantener los recursos de apoyo para las personas afectadas por el párkinson y sus familias.