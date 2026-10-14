La Carrera ENKI de A Coruña roza los 17.000 inscritos: quedan menos de 150 dorsales

Una divertida imagen de la Carrera ENKI 2024 en A Coruña Daniel Martí A Coruña

La Carrera ENKI de A Coruña está a punto de agotar todas sus plazas. A tres días de su celebración, la XIII edición de esta cita deportiva, que tendrá lugar el próximo sábado 17 de octubre, cuenta con menos de 150 dorsales disponibles de los 17.000 puestos a disposición de los participantes.

Bajo el lema "Mucho por correr", la Fundación ENKI ultima los preparativos de una jornada que volverá a reunir a miles de personas en la explanada del Parrote, con el objetivo de promover la inclusión y la diversidad a través del deporte y la diversión.

La organización ha ampliado este año el aforo hasta los 17.000 participantes, después de superar los 15.000 inscritos. Las últimas plazas pueden conseguirse a través de la página web de la carrera o presencialmente en el departamento de Deportes de El Corte Inglés de A Coruña.

Por el momento, solo quedan dorsales para la salida de las 14:00 horas, identificada con el color amarillo. Los otros cinco turnos ya han completado su capacidad.

Horarios de salida, colores y recogida de dorsales

Los participantes podrán recoger sus dorsales desde hoy, miércoles 14, hasta el viernes, día 16 de octubre, en el departamento de Deportes de El Corte Inglés de A Coruña, en horario de 10:00 a 21:00 horas.

La carrera contará con seis turnos de salida, organizados por colores para facilitar la participación:

A las 14:00 horas será el turno del color amarillo. Todavía hay dorsales disponibles en este horario.

A las 14:45 horas será el turno del color azul.

A las 15:30 será el turno del color rosa.

A las 16:15 será el turno del color verde.

A las 17:00 horas será el turno del color naranja.

A las 17:45 será el turno del color morado.

La jornada finalizará con la entrega de premios y reconocimientos a diferentes equipos participantes, además de algunas sorpresas preparadas por la organización.

Un recorrido con 23 obstáculos accesibles

La XIII Carrera ENKI contará con 23 obstáculos diseñados para que puedan participar personas de todas las edades y capacidades, con la colaboración de diferentes empresas y entidades. Entre ellas figuran El Corte Inglés, Vegalsa-Eroski, ULMA, Euromaster, Yamaha, Quincemil, Gestán y Coruña The Style Outlets.

Cada obstáculo dispondrá de un recorrido alternativo para quienes no quieran o no puedan superarlo, de modo que todos los participantes puedan completar la prueba a su propio ritmo. "Desde el diseño del recorrido, los obstáculos, los servicios y los espacios se planifican para facilitar la participación en igualdad de condiciones", explican desde la Fundación ENKI.

Además, se habilitará una carpa de accesibilidad que funcionará como punto de información y apoyo. En ella se ofrecerá, entre otros recursos, el préstamo gratuito de cascos de protección frente al ruido y asistencia para personas que utilicen sillas de ruedas, bicicletas de mano, triciclos u otros materiales deportivos adaptados.

La organización también permitirá solicitar la participación en la salida "A tu ritmo", una alternativa pensada para quienes prefieran realizar el recorrido sin aglomeraciones, necesiten más tiempo o requieran algún tipo de apoyo.

Un espacio de calma y atención a menores

Entre las novedades de esta edición destaca la instalación de un Espacio de la Calma, una zona destinada al descanso y a la regulación sensorial de los participantes, que contará con la colaboración de Crys Dyaz & Co - A Coruña.

También habrá un Punto de Atención a Menores de Cruz Roja, donde se facilitarán pulseras identificativas para ayudar a localizar a los adultos responsables en caso necesario.

La accesibilidad se extenderá igualmente a la información del evento, con interpretación en lengua de signos, códigos NaviLens, señalización de alto contraste y materiales adaptados con lenguaje sencillo y pictogramas.

Estos recursos estarán disponibles tanto en formato digital como impresos durante la recogida de dorsales.

Menos plásticos y fuentes de agua accesibles

La sostenibilidad ambiental será otro de los ejes de la Carrera ENKI 2026. La organización instalará fuentes de agua potable accesibles, gracias a la colaboración de Emalcsa, con el objetivo de reducir el uso de botellas de plástico durante la jornada.

Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio que incluye la medición y reducción de la huella de carbono, el control del consumo de agua y electricidad y la separación selectiva de residuos.

La Fundación ENKI también contará con un equipo de ecovoluntariado, impulsado junto a Amicos y We Sustainability, que trabajará para prevenir la dispersión de residuos y sensibilizar sobre el cuidado del entorno, con especial atención al medio marino.

La entidad renovará, además, por segundo año la certificación ambiental B-Green.

Con las inscripciones prácticamente agotadas, A Coruña se prepara para una nueva jornada multitudinaria de deporte, diversión e inclusión, en la que superar los obstáculos será una forma de demostrar que todos pueden participar. Para resolver dudas sobre la carrera, la organización mantiene habilitado el correo electrónico info@enkiproyecto.com.