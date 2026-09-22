La carrera ENKI presenta su nueva edición en A Coruña con el lanzamiento de su vídeo promocional para romper barreras Cedida

La carrera ENKI presenta su nueva edición en A Coruña bajo el lema 'Mucho por correr'

El próximo sábado 17 de octubre las calles de A Coruña se volverán a llenar de inclusión y de color con una nueva edición de la Carrera ENKI, que ya ha superado las 14.000 personas inscritas cuando todavía falta poco menos de un mes para la fecha.

La cita, que este año celebra su duodécima edición, fue presentada este martes en la explanada del Espacio Parrote. Un acto que también sirvió para presentar la campaña de esta edición, 'MUCHO POR CORRER', una llamada a reconocer todo lo avanzado en materia de inclusión, pero también a poner el foco en las barreras que todavía persisten y en el camino que queda por recorrer para lograr una participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

La presentación estuvo conducida por Judit Cabana y contó con la participación del presidente de ENKI, Ángel López, y de la fundadora y directora general de la fundación, Carmen Touza, además de representantes institucionales y diferentes voces vinculadas al deporte y a la sociedad coruñesa.

Una campaña para derribar barreras

Ángel López abrió el acto presentando el concepto de la nueva campaña y destacando el papel de la fundación como motor de movilización y concienciación social a través del deporte y del ocio compartido.

A continuación, se estrenó el spot “MUCHO POR CORRER”, pieza central de la campaña de 2026, que invita a reflexionar sobre los avances conseguidos en materia de inclusión y, especialmente, sobre todos aquellos ámbitos en los que todavía es necesario seguir trabajando.

Tras su proyección, tuvo lugar una conversación entre Ana Varela Mosteiro, atleta con discapacidad visual, y Óscar Vales, fundador de Vazva, en la que compartieron experiencias y reflexiones sobre el deporte, la autonomía, la participación social y la necesidad de continuar eliminando barreras.

El propio acto quiso trasladar esta reflexión a las personas asistentes, invitándolas a completar la frase "Nos queda mucho por correr para…"sobre una lona instalada para la ocasión. A través de sus mensajes, los participantes pusieron el foco en cuestiones como la accesibilidad, la igualdad de oportunidades, la eliminación de prejuicios y la participación real de las personas con discapacidad, dejando aportaciones como "Por seguir construindo o futuro que precisamos", "é o mundo o que ten que cambiar" y "para que desaparezcan as barreiras que nos separan a unhas das outras".

Respaldo institucional y social

La presentación contó también con la intervención de Nereida Canosa, concejala de Benestar Social, Igualdade e Participación del Concello da Coruña, y Begoña Abeijón Fernández, directora xeral de Persoas con Discapacidade de la Xunta de Galicia. Al acto asistió asimismo el concejal de Deportes, Manuel José Vázquez Martínez.

La XIII Carrera ENKI cuenta con el respaldo de Xunta de Galicia, Concello da Coruña y Vegalsa-Eroski como principales colaboradores, junto con otras administraciones, entidades y empresas que hacen posible el desarrollo de una cita que cada año moviliza a miles de personas en torno a la inclusión.

Carmen Touza fue la encargada de clausurar la presentación, agradeciendo la implicación de administraciones, empresas, entidades sociales, voluntariado y ciudadanía, y animando a participar el próximo 17 de octubre.

Cómo inscribirse a la carrera ENKI

Aquellos que todavía quieran participar pueden formalizar su inscripción online hasta el 16 de octubre a las 21:00 horas. También existe la posibilidad de apuntarse presencialmente en la sección de deportes de El Corte Inglés.

En una misma inscripción se puede registrar a varias personas, aunque todas deberán escoger el mismo horario de salida.

La XIII edición comenzará a las 14:00 horas del 17 de octubre y mantendrá uno de sus principales atractivos: su característica carrera de obstáculos inclusiva, diseñada para favorecer la participación de personas con diferentes capacidades en un recorrido accesible y lúdico.

Además de su vertiente deportiva y festiva, la prueba mantiene su carácter solidario. El 100% de la recaudación obtenida con las inscripciones se destinará a proyectos de ocio y deporte inclusivo desarrollados por la entidad.