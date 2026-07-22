Oleiros (A Coruña) reunirá a más de 200 nadadores en la XI Travesía Costa Duacode

La playa de Santa Cristina, en Oleiros, volverá a convertirse este domingo 26 de julio en el escenario de una de las citas más consolidadas de la natación en aguas abiertas en Galicia. La XI Travesía Costa Oleiros Duacode reunirá a más de 200 nadadores y nadadoras procedentes de diferentes puntos de la comunidad y del resto de España.

La prueba, integrada en el Circuito Travesía Costa, contará con dos recorridos adaptados a distintos niveles de experiencia: uno de 3.000 metros y otro de 1.000 metros, ambos con salida y llegada en la playa de Santa Cristina.

La competición fue presentada este martes en el Concello de Oleiros en un acto en el que participó el alcalde, Ángel García Seoane, quien mostró el respaldo del Ayuntamiento a un evento que combina deporte, promoción del litoral y dinamización del municipio.

Tras once ediciones, la Travesía Costa Oleiros Duacode se ha consolidado como una de las pruebas de referencia de la natación en aguas abiertas en Galicia y una de las grandes citas deportivas del verano en el municipio.

La organización ultima estos días el dispositivo para garantizar el correcto desarrollo de la prueba, que contará con un amplio operativo de seguridad tanto en el agua como en tierra, además de personal técnico y voluntariado que velarán por el desarrollo de la competición.

Más allá del aspecto competitivo, la jornada volverá a reunir a deportistas, familiares y aficionados a la natación en aguas abiertas. La organización anima a la ciudadanía a acercarse este domingo a la playa de Santa Cristina para seguir la prueba y apoyar a los participantes en una edición que confirma el crecimiento de esta travesía, convertida ya en una cita habitual del calendario estival gallego.