Santiago de Compostela acoge del 5 al 10 de julio los XVI Xogos do Eixo Atlántico

Santiago de Compostela acogerá del 5 al 10 de julio la XVI edición de los Xogos do Eixo Atlántico. El evento bianual, que reunirá a casi 2.300 deportistas de Galicia y el norte de Portugal, contará este año con cinco modalidades: baloncesto, balonmano, vóleibol, atletismo y natación. Todas ellas tendrán categorías femenina y masculina, algo que ocurre por primera vez en la historia de los juegos.

Así lo dieron a conocer esta mañana la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la concejala de Deportes de Santiago, Pilar Lueiro; el secretario xeral del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao; y el presidente del Grupo Temático de Deportes del Eixo y concejal de Desporto del Município da Maia, Hernâni Ribeiro, durante la rueda de prensa celebrada en la capital gallega.

Esta es la segunda ocasión en la que Santiago de Compostela acogerá los Xogos do Eixo Atlántico, que ya se celebraron en la ciudad en 2005. La capital gallega se convierte de esta forma en el primer municipio del Eixo Atlántico en celebrar dos ediciones de esta cita deportiva internacional.

"Este foi un ano de alegrías para as afeccións santiaguesas e percibimos un auxe polo interese na práctica deportiva que estes Xogos do Eixo veñen reforzar", señaló Sanmartín durante la presentación, en referencia a los ascensos de Obradoiro CAB, SD Compostela, CompoSala y Hockey Club Raxoi.

La inauguración, el 5 de julio

Los XVI Xogos do Eixo Atlántico suman este año 28 ayuntamientos gallegos y portugueses. Las delegaciones gallegas aportan 742 deportistas de Santiago de Compostela, Ourense, Lugo, Vigo, Vilagarcía de Arousa, Carballo, Ribeira, O Barco de Valdeorras, Sarria y Monforte de Lemos.

Respecto a Portugal, un total de 18 municipios con 1.459 personas llegarán a Santiago para participar en el evento: Vila Nova de Famalicão y Braga (que acogieron la última edición), Matosinhos, Maia, Felgueiras, Viana do Castelo, Bragança, Porto, Valongo, Vila Nova de Gaia, Amarante, Vila do Conde, Fafe, Vila Real, Peso da Régua, Santa Maria da Feira, Barcelos y Guimarães.

La ceremonia de apertura será el domingo 5 de julio por la tarde en la praza do Obradoiro, adonde irán las distintas delegaciones participantes desde la calle de San Francisco. Los Xogos do Eixo Atlántico arrancarán en lo deportivo el lunes 6 con las competiciones en deportes individuales, mientras que los deportes de equipo se jugarán desde ese mismo día hasta el viernes 10.

La edad máxima de participación en esta edición se reduce a 14 años, por lo que participarán adolescentes nacidos desde 2012. La excepción será la modalidad adaptada, donde los niños y niñas tendrán que haber nacido preferiblemente en el año 2010 o antes.

Xoán Vázquez Mao explicó que esta modificación busca que el evento sirva para inculcar entre los jóvenes el valor de la diversidad cultural y la identidad común europea, que se asienta sobre "o deporte, a educación e a cultura". El secretario xeral del Eixo Atlántico, además, añadió que los juegos ponen el acento en una competición sana entre amigos y en la promoción de la convivencia como valor.

11 espacios de Santiago

Los XVI Xogos do Eixo Atlántico se desarrollarán en 11 espacios deportivos distribuidos por todo el municipio, tanto en la zona urbana como en la rural. Así, parte de los juegos se desarrollarán en los pabellones municipales de Santa Isabel (balonmano y baloncesto), Vite (voleibol), Lorenzo de la Torre (baloncesto), Restollal (voleibol), Pontepedriña (voleibol) y Fontiñas (baloncesto).

Las competiciones también se celebrarán en los pabellones de centros educativos como el CEIP Pío XII (baloncesto), Roxos (balonmano) y Monte dos Postes (baloncesto), además de estar en reserva el pabellón del CEIP Quiroga Palacios para balonmano. Los torneos de atletismo se disputarán en el estadio de atletismo de la USC y las de natación en el complejo de Santa Isabel.

Pilar Lueiro destacó el "enorme esforzo institucional e social" que hay detrás de la organización de este evento, agradeciendo tanto la implicación del Eixo Atlántico como del departamento municipal de Deportes y las entidades públicas y privadas que contribuyen a que sea posible (Finsa, Gadisa, Jim Sports, Turismo de Santiago, Turismo de Galicia y Tussa).

La concejala de Deportes también tuvo palabras para el programa de voluntariado de los Xogos do Eixo Atlántico gestionado en colaboración con la USC, que velará por el desarrollo del evento y por la atención a las delegaciones visitantes.

Hernâni Ribeiro, por su parte, destacó la fuerte apuesta por la igualdad en esta XVI edición, haciendo hincapié la dimensión inclusiva del evento gracias a las modalidades de deporte adaptado. El presidente del Grupo Temático de Deportes del Eixo y concejal de Desporto del Município da Maia también señaló que los juegos funcionan como "un espazo de construción de cidadanía e partilla cultural".