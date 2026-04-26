Más de 1.500 personas recorren A Coruña en la XXXI Carreira Alternativa

Este domingo, el sol acompañó a las cerca de 1.500 personas que participaron en una nueva edición de la Carreira Alternativa. La prueba, que este año llega a su XXXI entrega, se celebró por la mañana con un recorrido de más de 6 kilómetros por toda la ciudad.

La cita es una apuesta por el deporte inclusivo. El recorrido, que tuvo como punto de partida a las 11:00 horas la plaza de María Pita de la mano de Fernando Romay y el equipo del Dépor Genuine, se pudo recorrer de cualquier manera. Hubo quien optó por correr o por ir en bicicleta o patinete. También se vieron muchos patines, personas en silla de ruedas o quien prefirió optar por la marcha o por un paseo.

El recorrido siguió por buena parte de la ciudad, pasando por la Marina y los Cantones para adentrarse después por rúa Nueva hacia el paseo marítimo. La carrera continuó junto al mar hacia la Torre de Hércules, siguiendo todavía por el paseo hacia el Dique de Abrigo y haciendo su tramo final por el Parrote antes de regresar a María Pita.

Entre los participantes destacó una amplia presencia de familias, con niñas y niños que se sumaron a la carrera y a otras prácticas deportivas que se celebraron en la propia plaza de María Pita.

Entre ellos hubo malabares y equilibrios, mini fútbol, tenis, rugby inclusivo con el CRAT o incluso un taller de RCP. La cita terminó con un sorteo de regalos.

La cita estuvo organizada por la Asociación Galega de Xestión Deportiva (AGAXEDE) en colaboración con el Concello y la Deputación da Coruña. La participación era gratuita para fomentar la práctica deportiva.

Desde su creación en 1996, más de 40.000 personas han participado en esta cita de deporte inclusivo. En sus primeras ediciones se le conoció como Carrera Popular pero en la tercera ya se cambió el nombre para visibilizar su apuesta por la inclusión de todo tipo de personas.