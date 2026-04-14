La carrera solidaria 'Corre por una causa' regresa a A Coruña el 19 de abril

El próximo 19 de abril, A Coruña tiene una cita solidaria. La ONG Entreculturas organiza una nueva edición de la carrera 'Corre por una Causa' que destinará lo recaudado a la financiación de proyectos educativos para niñas y niños de Sudán del Sur y de la República Democrática del Congo.

Según los datos que cita la propia organización, 1 de cada 5 niños y niñas, hasta 473 millones en todo el mundo, viven en zonas afectadas por guerras y violencia armada.

Por este motivo, Entreculturas pone en valor el trabajo de pruebas solidarias como esta carrera que discurrirá por A Coruña. Pablo Lorenzo, miembro del equipo organizador, subraya que "cada persona que participa en esta carrera está diciendo que la educación no puede depender del lugar en el que se nace y que desde lo local también se puede responder a desafíos globales".

En esta edición, la doble medallista olímpica de marcha atlética María Pérez ejercerá como embajadora del circuito para reforzar el vínculo entre el deporte y la transformación social. "Miles de niños y niñas refugiados se ven obligados a recorrer cientos de kilómetros huyendo de la violencia. Hoy tú también puedes correr por su derecho a la educación". afirma la propia deportista en el spot promocional.

La prueba coruñesa forma parte de un circuito estatal que pasará por 16 ciudades en su 15ª edición. En estos años, más de 170.000 personas han participado en las distintas citas en defensa de la educación y la justicia social.

En A Coruña, la carrera se centrará en el colegio Santa María del Mar a partir de las 11:30 horas.

Allí habrá pruebas de 100, 200 y 400 metros para las categorías infantiles y otras de 1 y 3 kilómetros para los mayores de 12 años. También habrá una caminata no competitiva de 1 kilómetro y otras iniciativas como el dorsal cero o la posibilidad de regalar un dorsal para colaborar. Las inscripciones ya están abiertas.