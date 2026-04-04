La Carrera Popular Matogrande-Xuxán suma el Sector 7 a su recorrido en A Coruña

Imagen de archivo de una carrera popular de A Coruña. Concello de A Coruña

La Carreira Popular Matogrande-Xuxán llega este 2026 a su décimo aniversario y lo hace con una novedad: la incorporación del Sector 7 Recinto Ferial al recorrido. La prueba de Coruña Corre se disputará el próximo 12 de abril y suma ya 1.162 personas inscritas. El plazo para anotarse seguirá abierto hasta mañana, 5 de abril.

El recorrido tendrá unos 6,5 kilómetros en la prueba absoluta, mientras que en las categorías de base habrá circuitos adaptados. La carrera pasará de nuevo por el entorno de la Universidade da Coruña y por primera vez por el Sector 7, algo que han celebrado los vecinos de Someso, Espacio Coruña, ExpoCoruña y Coliseum por estar "cada vez más presentes como barrio en la ciudad".

Desde el Concello indican que esta incorporación "permite ampliar e enriquecer o trazado nun espazo que xa vén acollendo actividade deportiva municipal, como as sesións de ioga incluídas no programa Coruña en forma desde o pasado ano".

Sobre la carrera, el concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, indicó que "esta edición supón un paso máis na evolución da carreira, cun percorrido máis completo e conectado coa realidade urbana da cidade".