Inscripciones abiertas para participar en la Carrera de Papá Noel Santiago a favor de ASANOG Cedida

Santiago de Compostela acoge la segunda edición de la Carrera de Papá Noel el próximo 21 de diciembre, una prueba solidaria a favor de ASANOG - Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia.

La prueba partirá desde el Centro Comercial As Cancelas y llegará hasta la Praza do Obradoiro, con un recorrido de cuatro kilómetros.

Las personas adultas que participen lo harán disfrazados de Papá Noell y los menores de 12 años, de elfos. Los disfraces completos (chaqueta, pantalón, barba, gorro y cinturón) se regalan con la inscripción.

Las personas que no puedan correr o simplemente quieran aportar un extra, podrán hacerlo con el Dorsal 0. Parte de lo recaudado será destinado a ASANOG, la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia.

Las inscripciones ya están abiertas y están limitadas a 2.000 plazas.