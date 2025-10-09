Abierta la inscripción para la carrera popular de O Ventorrillo, en A Coruña, el 26 de octubre

Las personas interesadas en participar en la carrera popular de O Ventorrillo, en A Coruña, el próximo 26 de octubre ya pueden inscribirse. El circuito Coruña Corre entra de esta forma en su recta final, ya que solo quedan esta prueba y la de Novo Mesoiro, que se celebrará el 23 de noviembre.

El plazo de inscripción en la carrera de O Ventorrillo termina el 19 de octubre. Los corredores pueden anotarse a través de este enlace según su categoría por tres euros en el caso de aquellos que participen en la prueba absoluta (nacidos en 2007 o antes) y de forma gratuita los demás.

El recorrido de esta prueba es de poco más de cinco kilómetros y alternará trechos de asfalto y tierra. La carrera comenzará a las 10:00 horas en el cruce entre las calles Alcalde Salorio Suárez y Alcalde Jaime Hervada y pasará también por el entorno del núcleo poblacional de A Silva.

La carrera absoluta será la primera en disputarse, y a continuación tendrán lugar las otras, con salidas comprendidas entre las 11:15 y las 12:30 horas. El recorrido en estos casos está diferenciado según las edades de los participantes: de los 2,2 kilómetros de los sub-16 a los 110 metros de los peques.

Recogida de dorsales y servicios

Los participantes podrán recoger sus dorsales el propio día de la carrera en el local de la Asociación de Veciños de O Ventorrillo, ubicado en el número 26 de la calle Alcalde Salorio Suárez. Será posible hacerlo desde la 09:00 horas hasta una hora antes del inicio de cada una de las carreras.

Habrá, además, servicio de duchas en el Polideportivo Municipal de O Ventorrillo, mientras que el guardarropa estará ubicado en el local de la asociación vecinal.