La Carrera ENKI de A Coruña llega a los 15.000 inscritos: reto superado a favor de la inclusión

Enki alcanza los 15.000 inscritos en la carrera que se celebrará el próximo 18 de octubre en la ciudad herculina. Un año más, gana la inclusión en A Coruña y la entidad alcanza el límite de participantes, una meta que ya ha ido cumpliendo en años anteriores y que este no podía ser menos.

La carrera saldrá este 2025 desde la parte de atrás del teatro Rosalía de Castro y terminará, un año más, en la explanada de O Parrote tras un recorrido de dos kilómetros y medio.

Los participantes deberán superar más de 20 obstáculos, desde la montaña de neumáticos hasta el laberinto de cuerdas o la popular bomba de harina: "Todo el mundo acabará manchándose".

Las inscripciones se abrieron el viernes 12 de septiembre a través de la web: en solo dos horas, se anotaron 3.000 personas. Una cifra que subió hasta los 7.600 inscritos que había el día de la presentación del evento, el 17 de septiembre, y que ha ido en aumento hasta superar las 10.000 a finales del pasado mes.

El número de inscritos ha continuado al alza en los últimos días y ahora, a todavía diez días de que tenga lugar el evento, las inscripciones para la Carrera ENKI llegaron esta tarde a las 15.000, cantidad máxima de dorsales en esta edición.

Así, todo parece indicar que antes de que termine el plazo de inscripción se habrán agotado las plazas de este divertido evento que llena A Coruña de solidaridad.