La Carrera ENKI de A Coruña, cerca de los 15.000 inscritos: ya hay más de 14.300 anotados

La Carrera ENKI de A Coruña está a punto de alcanzar los 15.000 inscritos. Más de 14.300 personas han confirmado su participación en esta prueba deportiva solidaria que se celebrará el próximo 18 de octubre en la ciudad herculina.

Las inscripciones se abrieron el viernes 12 de septiembre a través de la web: en solo dos horas, se anotaron 3.000 personas. Una cifra que subió hasta los 7.600 inscritos que había el día de la presentación del evento, el 17 de septiembre, y que ha ido en aumento hasta superar las 10.000 a finales del pasado mes.

El número de inscritos ha continuado al alza en los últimos días y ahora, las inscripciones para la Carrera ENKI se acercan a las 15.000, cantidad máxima de dorsales en esta edición. Así, todo parece indicar que antes de que termine el plazo de inscripción se habrán agotado las plazas de este divertido evento que llena A Coruña de solidaridad.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas pueden anotarse en la carrera del próximo sábado 18 de octubre tanto a través de la web como en El Corte Inglés de Ramón y Cajal. El precio es 6 euros para menores de 10 años o personas con discapacidad y de 8 euros el general. La recaudación íntegra de la venta de dorsales se destinará a proyectos sociales de los usuarios de las entidades sociales que participan.

La carrera saldrá este 2025 desde la parte de atrás del teatro Rosalía de Castro y terminará, un año más, en la explanada de O Parrote tras un recorrido de dos kilómetros y medio. Los participantes deberán superar más de 20 obstáculos, desde la montaña de neumáticos hasta el laberinto de cuerdas o la popular bomba de harina: "Todo el mundo acabará manchándose".